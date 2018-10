Game of Thrones | abbiamo qualche informazione sull’ultima scena di Arya Stark

Devolver Digital annuncia la data d'uscita di Reigns : Game of Thrones : Reigns: Game of Thrones, la versione con licenza di Game of Thrones del celebre Reigns di Devolver Digital, sarà disponibile a partire dal 18 ottobre per dispositivi iOS e Androd oltre che su Steam, al prezzo di 3,99$.Il titolo, sviluppato da Nerial, includerà i personaggi più famosi della serie TV come Cersei Lannister, Jon Snow e Daenerys Targaryen, cercando di ottenere l'ambito controllo dei Sette Regni. AnaloGamente a quanto succede in ...

«Game of Thrones 8» - Peter Dinklage : «Sono contento della fine di Tyrion» : Game of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneQualunque fine farà Tyrion Lannister, Peter Dinklage non ...

I whisky ispirati a Game of Thrones : Il whisky ispirato a Game of ThronesIl whisky ispirato a Game of ThronesIl whisky ispirato a Game of ThronesIl whisky ispirato a Game of ThronesIl whisky ispirato a Game of Thrones Il distillato più ambito della prossima stagione arriverà direttamente dai territori oltre la Barriera. Il colosso del comparto alcolici Diageo, per la gioia della regina Cersei e di tutti gli abitanti dei Sette Regni con un certo debole per il bicchiere, ha deciso di ...

Da «Game of Thrones» a «Big Bang Theory» : le serie tv che saluteremo nel 2019 : Game of Thrones (2011 – 2019)The Big Bang Theory (2006 - 2019)Homeland (2012 – 2019)Veep (2012 – 2019)Mr. Robot (2015 - 2019)Jane The Virgin (2014 – 2019)iZombie (2015 – 2019)Unbreakable Kimmy Schmidt (2015 – 2019)Transparent (2014 – 2019)Gotham (2014 – 2019)Una serie di Sfortunati Eventi (2017 – 2019)I fan ci provano, firmano petizioni, scongiurano gli showrunner di ripensarci, ma non c’è niente da fare: anche le loro serie tv preferite ...

Le location di Game of Thrones in Irlanda del Nord aprono ai turisti : "Non vediamo l'ora di aprire i cancelli e condividere l'emozione di entrare in questi fantastici set con i fan di " Game of Thrones " di tutto il mondo", ha dichiarato Jeff Peters , vice presidente ...

Game of Thrones - i set in Irlanda del Nord si potranno visitare : Le riprese dell’ultima stagione di Game of Thrones sono finite quest’estate e, mentre rimaniamo in attesa di vedere i nuovi episodi la prossima primavera, emergono nuovi progetti riguardanti i set della serie collocati in Irlanda del Nord. Secondo le ultime notizie, infatti, Hbo ha intenzione di trasformare le location in cui è stata girata la sua produzione dei record in attrazioni turistiche. Luoghi come Grande inverno, Approdo ...

L’autore di Game of Thrones compie 70 anni : George R. R. Martin e il suo fantasy - “più reale della realtà” : Il 20 settembre il padre della fortunata saga delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” compie 70 anni: una lunghissima carriera, interminabile quasi quanto le sue storie più famose, e ricca di personaggi e luoghi indimenticabili. Un genere, quello del fantasy di Martin, molto più vicino alla realtà di quello che si pensa.Continua a leggere

Kit Harington : "La cosa più straordinaria di Game of Thrones? L'incontro con mia moglie" : "Non sai niente, Jon Snow", però Kit Harington, l'attore che interpreta il "bastardo di casa Stark" nella serie Tv Game of Thrones, una cosa la sa. Ovvero che la più bella sorpresa della serie è stata conoscere la sua futura moglie: Rose Leslie. L'attrice, che nel Trono di spade veste i panni della bruta Ygritte, innamorata di Jon anche nello show, da giugno scorso è la moglie dell'attore britannico. Harington ha ...

Kit Harington : «Rose Leslie - la cosa più bella di Game of Thrones» : Le nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonLe nozze di Rose Leslie e Kit HaringtonSophie TurnerLe ...

Emmy Awards 2018 - vincitori e premi/ La vittoria di Game of Thrones delude ma... : "The Marvelous Mrs. Maisel" è il grande trionfatore degli Emmy Awards 2018, conquistando ben quattro statuette. Positivi anche i risultati per "Game of Thrones".(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 12:10:00 GMT)

Emmy Awards - trionfa Mrs Maisel di Amazon - Game of Thrones salva l'onore : Doveva essere un testa a testa tra Hbo e Netflix, invece il vero vincitore della serata è Amazon. È prodotta dal colosso di Jeff Bezos e disponibile in italiano su Amazon Video, la serie tv che ha ...

La lista dei vincitori degli Emmy 2018 tra la rivelazione La fantastica signora Maisel e l’onnipresente Game of Thrones : Soliti noti nella lista dei vincitore degli Emmy 2018 ma anche grandi rivelazioni a cominciare proprio da La fantastica signora Maisel in Patria nota come The Marvelous Mrs. Maisel. Questa è la serie dell'anno da quanto si evince dai nominati e dai vincitori al termine di questa lunga maratona televisiva che si è districata tra lacrime, ringraziamenti e la proposta di matrimonio che Glenn Weiss ha fatto alla fidanzata sul palco di Los ...

Emmy 2018 - i premi della tv USA : Game of Thrones è la miglior serie drama. The Marvelous Mrs. Maisel la serie più premiata : Tre ore precise di diretta per premiare il meglio, almeno secondo l'Academy, della Tv USA e non sono mancate le sorprese. In particolare per il premio come miglior serie tv drama vinto da Game of Thrones che ha superato The Crown, The Americans e The Handmaid's Tale. La serie HULU non porta a casa alcun premio, con Elisabeth Moss che perde il confronto con Claire Foy per l'ultima volta regina Elisabetta.Prevedibile trionfo per The ...

Game of Thrones - una causa legale svela il destino di Jaime Lannister : ATTENZIONE: possibili spoiler sull’ottava stagione di Game of Thrones Per vedere in onda i nuovi episodi di Game of Thrones, quelli cioè dell’ottava e ultima stagione che concluderà il ciclo epico delle vicende di Westeros, bisognerà attendere almeno fino alla prossima primavera. Eppure c’è chi setaccia qualsiasi tipo di fonte per ottenere dettagli e anticipazioni su cosa accadrà nelle nuove storie. In queste ore ...