GalileoPVT mostra i segnali di navigazione del sistema satellitare Galileo

tuttoandroid

(Di venerdì 19 ottobre 2018)è un'applicazione chedidelsu smartphone e tablet che supportano ildiGNSS. Una vista in realtà aumentata visualizza la posizione dei satellitinel cielo in tempo reale e igrezzi possono essere registrati su un file per la post-elaborazione in formato CSV o NMEA. L'articolodidelproviene da TuttoAndroid.