corrieredellosport

: RT @ansa_it: Furti banche dati,1 italiano vale 2 euro - ALESSIinfo1 : RT @ansa_it: Furti banche dati,1 italiano vale 2 euro - ansa_it : Furti banche dati,1 italiano vale 2 euro - laidil8 : @Chicco892892 @matteosalvinimi Mentre con i laureati il debito è aumentato per coprire i furti delle banche -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) ANSA, - ROMA, 19 OTT - Sono oltre diecimila gli attacchi informatici subiti in un anno in Italia e i numeri sono in netta crescita. Circa il 76% di questi attacchi è costituito dal furto di...