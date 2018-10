Fuga dei capitali esteri | venduti BTp per 17 | 4 miliardi ad agosto

Cremona : Fuga a 200 all'ora nella notte - l'auto dei ladri finisce fuori strada : Morto uno dei 3 fuggitivi, che dopo un furto non si erano fermati a un posto di blocco dei carabinieri

Folle Fuga dei ladri dopo il furto - investita pattuglia di carabinieri : La segnalazione è delle 10.30, giovedì mattina: «Una Skoda Octavia grigia, tre persone sospette». I carabinieri della compagnia di Corsico hanno già avuto notizie di quell'auto, la collegano a una ...

M5s - Di Maio aggancia cervello in Fuga in Usa per la riforma dei centri per l’impiego : Si chiama Mimmo Parisi ed è un cervello in fuga di Ostuni emigrato negli Stati Uniti nel 1992. E dopo un master in Pennsylvania da anni insegna Sociologia alla Mississippi State University, oltre a essere presidente del National Strategic Planning & Analysis Research Center. E a lui toccherà studiare come gestire il collocamento, tra gli aspetti più problematici della riforma dei centri per l’impiego voluta da Luigi Di Maio. Il ...

Scandali e interferenze. La Fuga dei cervelli che travolge Facebook : "Non c'è più libertà" : Dalle parti di Menlo Park l'aria che si respira è quella di un fuggi-fuggi. L'anno scorso hanno lasciato i due co-fondatori di WhatsApp, di proprietà di Facebook dal 2014: troppa differenza di vedute sulla (poca) tutela della privacy degli utenti. Quest'estate hanno fatto gli scatoloni il vice presidente della comunicazione di Facebook, Elliot Schrage, e il responsabile della sicurezza, Alex Stamos, entrambi sulla scia del caso Cambridge ...

Napoli - moto in Fuga : la polizia spara in aria - rivolta dei residenti a Ponticelli : La polizia spara due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio per tentare di bloccare la fuga di una persona a bordo di una moto che non si era fermata all'alt e la gente del quartiere scende in ...

La Fuga dei nostri pensionati in Portogallo : «Non paghiamo un cent di tasse» Video : Sono sempre di più i nostri over 65 che si trasferiscono a Lisbona e dintorni per godere del regimo esentasse sulle loro pensioni. Come Dino Montanari, 81 anni, una vita da saldatore che ora si gode le bellissime spiagge di Caparica

Vuelta di Spagna - Nibali - Pellizotti e De Marchi infiammano la 17ª tappa con una maxi Fuga sulle strade dei Paesi Baschi : sul Balcon de Bizkaia le prove generali del Mondiale [LIVE] : Vuelta di Spagna, Nibali sta meglio e tenta il colpaccio nella 17ª tappa con una maxi fuga insieme ai compagni della Nazionale Pellizotti e De Marchi: la corsa in diretta Si sta correndo in queste ore la 17ª tappa della Vuelta di Spagna, con l’arrivo in salita sul Balcon de Bizkaia, nei Paesi Baschi: dopo una prima ora di corsa a velocità folle, all’attacco c’è una super-fuga che è stata portata via da un attivissimo ...

La Commissione Ue : "Minimo tre mesi di detenzione per evitare Fuga dei migranti irregolari" : La Commissione europea ha presentato una proposta che prevede di imporre agli Stati membri un minimo di tre mesi di detenzione per i migranti irregolari per evitare fughe e facilitare i rimpatri. La proposta è contenuta nell'ultimo pacchetto sull'immigrazione presentato in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha pronunciato durante la plenaria del Parlamento.La Commissione punta ...

La Casa Bianca teme la Fuga di notizie : vietato l'uso dei cellulari - : Dopo quelli personali banditi a gennaio, anche i telefoni in dotazione allo staff della Casa Bianca non possono entrare nell'ala ovest né essere lasciati negli armadi vicino alla Situation Room. Un ...

Franco Bechis - sentenza contro la Lega : 'La formula dei giudici che non lascia vie di Fuga a Matteo Salvini' : 'Un partito chiuso per sentenza'. Questo il titolo del commento di Franco Bechis sulla pronuncia del tribunale del Riesame di Genova che ha confermato il sequestro di beni fino a 49 milioni di euro ...

Diciotti - Toninelli : “Gravissima la Fuga dei migranti da Rocca di Papa”. Parenzo : “Non erano mica detenuti” : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e uno dei conduttori della trasmissione, David Parenzo, sui cinquanta migranti che dalla nave Diciotti erano stati trasferiti nel centro di Rocca di Papa e che si sono allontanati nei giorni scorsi. “Appena ne ho avuto notizia, il primo pensiero è andato automaticamente all’Europa”, commenta il ministro M5s. “Ah, non a Salvini?”, domanda ...

La Fuga dei migranti da Rocca di Papa : sono diretti in Germania o Francia : Alcuni di loro avevano addirittura scambiato le proteste di Casapound all'arrivo al centro Mondo Migliore incastonato tra i boschi di Rocca di Papa e il lago di Castelgandolfo per un comitato d'...