Francesca Cipriani | il terrore al pronto soccorso dopo un malore | ' Non respiravo e'

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip : “Sono pazza di Walter Nudo” : Francesca Cipriani vuole conoscere Walter Nudo: “Fatemi entrare al Grande Fratello Vip” Francesca Cipriani pazza di Walter Nudo. La giunonica soubrette ha pubblicamente chiesto di entrare al Grande Fratello Vip per conoscere l’attore italo-canadese. L’appello dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è arrivato tramite Spy, nel numero in edicola da venerdì 19 ottobre. “Vorrei che mi chiamassero ...

Grande Fratello Vip - Francesca Cipriani vuole entrare nella casa : “Devo parlargli - lo amo troppo” : C’è chi sognava di entrare al Grande Fratello Vip 3 e c’è riuscito. C’è chi, invece, con un pizzico di ritardo, vorrebbe poter entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. Parliamo di Francesca Cipriani: la showgirl e soubrette, scoperta da Enrico Papi ormai una decina d’anni fa, diventata celebre grazie a reality-show come ‘La pupa e il secchione’, ammette di esser pronta a far il suo ...

Francesca Cipriani INCONTRA SIMONE BONACCORSI - "IL PIÙ BELLO D'ITALIA"/ Ballo "hot" a Pomeriggio 5 : FRANCESCA CIPRIANI INCONTRA SIMONE BONACCORSI, "Il più BELLO d'Italia", a Pomeriggio 5: nascerà l'amore tra la sexy showgirl e il modello grazie a Barbara D'Urso?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Francesca Cipriani - la confessione dopo il lutto per l'amico : 'Quando ascolto Malgioglio mi commuovo' : 'Ho perso un amico e non so perché! So solo che, quando sento le sue canzoni, mi viene da piangere'. Con queste parole Francesca Cipriani si confida al settimanale Nuovo . La vulcanica showgirl ha ...

Francesca Cipriani - fuori di seno a Pomeriggio 5 / Video - appello a Cristiano Malgioglio : "Mi manchi" : Francesca Cipriani ospite a Pomeriggio 5. "Si è innamorata di uno dei miei ospiti": l'annuncio di Barbara D'Urso in diretta. Chi è il fortunato?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:32:00 GMT)

Francesca Cipriani mette in imbarazzo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso: Francesca Cipriani commette una gaffe a Pomeriggio 5 Francesca Cipriani è uno degli opinionisti fissi di Pomeriggio 5, il famoso programma condotto da Barbara d’Urso. Oggi, la bella showgirl ha commesso in diretta una gaffe che sicuramente non è passata inosservata né ad Antonio Ricci, il famoso papà di Striscia la Notizia, ma nemmeno dal pubblico da casa. Cosa è successo? Francesca ha chiesto alla bella conduttrice ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 20 settembre : boom di ascolti e Francesca Cipriani pronta a... : Barbara d'Urso ha portato a casa importanti ascolti con la puntata di ieri e si prepara a fare lo stesso oggi con Francesca Cipriani ospite in studio. Quali saranno i temi e gli ospiti?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:26:00 GMT)

Francesca CIPRIANI/ Gaffe sfiorata a Pomeriggio 5 : "Tira su quel vestito!" : FRANCESCA CIPRIANI sarà ospite nello studio di Pomeriggio 5. Come lei stessa ha annunciato, farà il suo ingresso alle 18. Di cosa parlerà l'ex naufraga?(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Ospite di Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso punta sul seno? Dopo quello della Nizar… : Francesca Cipriani sarà Ospite nello studio di Pomeriggio 5. Come lei stessa ha annunciato, farà il suo ingresso alle 18. Di cosa parlerà l'ex naufraga?(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:32:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 6 settembre : gli ascolti salgono - oggi Francesca Cipriani in studio : La prima settimana in compagnia di Pomeriggio 5 sta per concludersi e la d'Urso sta pian piano rimontando terreno nella guerra degli ascolti. Tra gli ospiti di oggi anche Francesca Cipriani(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 13:42:00 GMT)

Temptation Island Vip/ Anticipazioni : Francesca Cipriani e Giorgio Alfieri tentatori? La verità : Temptation Island Vip, ecco tutte le ultime Anticipazioni sul reality show che andrà in onda in Sardegna: Francesca Cipriani e Giorgio Alfieri tentatori? La verità(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 05:31:00 GMT)

Temptation Island Vip : Francesca Cipriani non è una tentatrice ma sarà opinionista in un noto contenitore tv : Francesca Cipriani non è una delle tentatrici di Temptation Island Vip. A rivelarlo il giornalista ed autore tv Gabriele Parpiglia tramite delle Instagram Stories in cui ha reso noto che la prorompente bionda, antagonista di Valeria Marini non è una delle tentatrici del programma. Francesca Cipriani sarà opinionista in un noto contenitore tv I vari rumors davano come tentatrice vip di Temptatation Island Vip la bombastica Francesca Ciprani ma ...

Temptation Island Vip : Francesca Cipriani fuori - Giorgio Alfieri confermato : Temptation Island VIP news – Ancora da decidere il cast di Tentatori che faranno parte di questa avventura con i volti popolari della televisione. In qualche caso forse non si tratterà di vere e proprie celebrities, ma di sicuro uno dei nomi confermati ha già fatto il pieno di consensi. Nei giorni scorsi sono emersi i nomi di Giorgio Alfieri e Francesca Cipriani, ma solo uno dei due parteciperà a Temptation Island VIP come single. Da ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Francesca Cipriani non ci sarà : Francesca Cipriani non sarà tentatrice di Temptation Island Vip Francesca Cipriani non sarà una tentatrice di Temptation Island Vip. Il gossip che è stato lanciato in questi giorni è stato smentito da Gabriele Parpiglia su Instagram. Il giornalista di Chi ha risposto alle domande dei suoi followers sottolineando che la notizia della Cipriani nel cast del reality di Canale5 non sarebbe vera, come visibile nelle foto in basso. Parpiglia avrebbe ...