Ford-Mahindra - Confermato l' accordo per motori e connettività

: La #Ford e la #Mahindra hanno confermato i loro accordi per lo sviluppo di nuovi motori di piccola cilindrata e di… - quattroruote : La #Ford e la #Mahindra hanno confermato i loro accordi per lo sviluppo di nuovi motori di piccola cilindrata e di… - ANSA_motori : #Ford e #Mahindra sempre più 'uniti': collaboreranno nello sviluppo di motori a benzina e di soluzioni per #auto co… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Lae lahanno firmato due accordi definitivi per lo sviluppo di nuove soluzioni die per la condivisione dei powertrain. L'alleanza tra i due costruttori, annunciata nel settembre del 2017 e confermata dal memorandum d'intesa dello scorso marzo, porterà le due aziende a collaborare sotto molteplici fronti per rafforzare la propria presenza sui mercati emergenti, India in primis.compatti ed elettronica avanzata. Secondo quanto concordato, lasvilupperà un nuovo motore di piccola cilindrata che sarà poi condiviso con i modelli che lalancerà sul mercato indiano a partire dal 2020. La nuova unità sarà conforme alle normative locali Bharat Stage VI, comparabili agli standard europei anti inquinamento Euro 6. Oltre a questo, i reparti di ricerca e sviluppo dellae dellacollaboreranno per creare una nuova unità telematica di ...