Fist of the North Star | Lost Paradise | le avventure di Ken il Guerriero rivivono su

Recensione Fist of the North Star Lost Paradise per Ps4 : Siamo alla fine del 20° secolo, il mondo è sconvolto dalla guerra nucleare... Con queste parole negli anni '80 iniziava quello che sarebbe stato un anime di successo, Ken il Guerriero, il successore della divina scuola di Hokuto; un disciplina di arti marziali che permette di concentrare la sua potenza in un punto del corpo fino a farlo esplodere al suo interno. E con la storia di Ken e della sua amata Julia e dei suoi nemici tra cui Shin, ...

Fist of the North Star : Lost Paradise è finalmente disponibile per PS4 : Ryu ga Gotoku Studio, il team di sviluppo che ha realizzato la serie di Yakuza, è fiero di annunciare che Fist of the North Star: Lost Paradise (avete letto la nostra recensione?) è ora disponibile in Nord America e in Europa per PlayStation 4, offrendo ai fan l'opportunità di giocare nei panni di Kenshiro in un universo alternativo della serie originale. Corri, colpisci e utilizza l'energia vitale dei tuoi pugni per far esplodere i corpi dei ...

Alle 21 : 30 in diretta con Fist of the North Star : Lost Paradise : Già protagonista sulle nostre pagine nella giornata di ieri con la pubblicazione dell'attesa recensione dedicata, torniamo a parlare di Fist of the North Star: Lost Paradise perché il gioco che ha per protagonista l'iconico Ken il guerriero sarà il protagonista assoluto della nostra diretta serale.Questa sera ci tufferemo nel nuovo titolo dello Yakuza Team per scoprire se ci troviamo di fronte al miglior gioco di Kenshiro e soprattutto se Fist ...

Fist of the North Star : Lost Paradise - recensione : "Mai, mai, scorderai l'attimo, la terra che tremo. L'aria s'incendiò e poi... silenzio. E gli avvoltoi sulle case, sopra la città, senza pietà". Se avete letto queste righe cantandole a squarciagola mentre prendevate a pugni qualsiasi cosa vi capitasse a tiro, forse potete smettere di leggere. Quello che scriveremo nelle prossime 200/250 righe non conta. Non importa se e quanto proveremo a demolire questo gioco perché probabilmente lo comprerete ...

Fist of the North Star Lost Paradise : il nuovo DLC Kiryu Skin si mostra in un trailer : Tramite un comunicato stampa, Koch Media ha annunciato il nuovo DLC di Fist of the North Star: Lost Paradise dedicato al mitico Kazuma Kiryu della saga Yakuza.Il comunicato recita:"Guarda il Dragone di Dojima mentre entra nella landa desolata nel nuovo trailer per il DLC Kiryu Skin. Non perderti il DLC Kiryu Skin, che sarà gratuito per un periodo di tempo limitato dal 2 al 15 Ottobre, per vestire i panni del Dragone di Dojima nell'universo di ...

Fist of the North Star : Lost Paradise : in arrivo la Kenshiro Edition : Oggi SEGA ha annunciato l'arrivo della Kenshiro Edition, una edizione speciale del gioco Fist of the North Star: Lost Paradise, che arriverà in esclusiva per il mercato italiano e francese il 2 ottobre 2018. La Kenshiro Edition conterrà:Ulteriori informazioni sulla Kenshiro Edition saranno disponibili a breve e sarà presto possibile effettuare il pre-order presso i principali retailer. Inoltre, dal 4 settembre è disponibile sul PSN la Demo del ...

La demo di Fist of the North Star : Lost Paradise è ora disponibile su PlayStation 4 : Fist of the North Star: Lost Paradise sarà disponibile il 2 Ottobre, 2018! Prima del lancio, puoi provare le abilità di Kenshiro ed esplorare la città di Eden e le terre post-apocalittiche che la circondano nella demo di Fist of the North Star: Lost Paradise, ora disponibile sul PlayStation Store. Fist of the North Star: Lost Paradise: Scarica la demo In questa demo, i giocatori possono scegliere tra due diverse ...

Fist of the North Star : Lost Paradise - prova : Quando si parla di Ken il Guerriero, Hokuto No Ken o Fist of the North Star che dir si voglia, per quanto riguarda il sottoscritto si entra nel campo della religione. È stato uno dei miei eroi della gioventù, e ho guardato così tante volte le sue puntate che mia madre ne ha messo una sua immagine nel quadro di famiglia.Ecco perché quando si parla di adattamenti cinematografici e spin-off videoludici, si entra in un terreno davvero spinoso, ...

Disponibile la demo di Fist of the North Star : Lost Paradise : Arrivano ottime notizie per tutti i fan in attesa del nuovo gioco dedicato all'amato Kenshiro, Fist of the North Star: Lost Paradise. Da ora, infatti, è possibile scaricare la demo dal PlayStation Store.Come segnala Gematsu, la versione di prova è finalmente approdata sullo store europeo e può essere scaricata. Il peso della demo è di 8.72 GB.Per chi non lo sapesse, in Fist of the North Star: Lost Paradise i giocatori vestiranno i panni ...