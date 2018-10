Figc | Gravina in Assemblea Lega di B

Figc - Gravina : “Proporrò l’introduzione dei play-off scudetto” : Il candidato unico alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista a La Stampa ha anticipato alcuni punti presenti nel suo programma. L’ex presidente della Serie C ha annunciato che i suoi primi interventi saranno rivolti al campo prima che alle istituzioni: “Già lunedì sera, dopo il voto, proporrò al presidente della Fifa Infantino l’introduzione della quarta o quinta sostituzione: me lo chiedono proprio i ...

Figc - Gravina fa discutere : le sue parole sul numero di scudetti della Juventus non convincono : Gabriele Gravina sarà presto il nuovo presidente della FIGC, anche se le sue parole sugli scudetti della Juventus hanno sollevato un polverone Gabriele Gravina si appresta a diventare il nuovo presidente della FIGC, non senza polemiche. Parlando ad Il Messaggero, Gravina ha fatto molto discutere per le sue dichiarazioni sul numero di scudetti della Juventus: “I bianconeri in Italia sono più avanti rispetto agli altri. Non mi piace ...

Uva : «Con Gravina in Figc non ci sono le condizioni per restare» : L'attuale dg della Federcalcio Uva conferma il suo sempre più probabile addio alla Figc dopo le nuove elezioni per il presidente. L'articolo Uva: «Con Gravina in Figc non ci sono le condizioni per restare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Gravina : “convincere Tommasi a sostenermi? Non mi sforzerò più di tanto” : “Convincere Tommasi a sostenermi? Non mi sforzerò più di tanto altrimenti entreremmo in una logica perversa. Lui sa che esiste un’esigenza di riforma del calcio italiano: se vuol aderire lo faccia, se fosse un problema personale mi dispiacerebbe”. Così il candidato unico alla poltrona della Figc, Gabriele Gravina. “Esiste una piattaforma programmatica condivisa in grandissima parte anche dai calciatori – ha ...

Figc : la Lega B fredda su Gravina : La Lega di B scioglierà il nodo su Gabriele Gravina venerdì mattina, quando il candidato unico alle elezioni per la presidenza della Figc di lunedì prossimo è stato invitato a partecipare all’Assemblea dei club cadetti per alcuni chiarimenti sul suo programma, a partire dalla certezza sui tempi stretti per la riforma dei campionati. “A Gravina contestiamo di non aver speso nemmeno una riga sulla nostra serie – ha ...

Figc - Gravina a Il Messaggero : 'Porteremo il nostro marchio nelle scuole' : Introdurrà figure nuove nel governo del calcio? 'Occorre una figura nuova, una persona che apra un canale preferenziale con il mondo della scuola. Tramite il ministero, tramite le istituzioni. Sì, ...

Figc - Gravina si dimette da Presidente della Lega Pro : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di Presidente della Lega Pro. Al termine dell’Assemblea, si è tenuto il Direttivo di Lega Pro, nel quale il Presidente Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza federale alle elezioni del 22 ottobre, ha rassegnato le dimissioni. LA POSIZIONE DI Gravina “E’ un atto di correttezza e si garantisce il […] L'articolo FIGC, Gravina si dimette da Presidente della Lega Pro ...

Figc - Lega B scettica su Gravina : “Fornisca i tempi per la riforma dei campionati” : Gabriele Gravina, dimessosi proprio nella giornata di oggi dall’incarico di presidente della Lega Pro, resta l’unico candidato alla presidenza della FIGC, ma la Lega B non nasconde lo scetticismo. Il dirigente è stato così invitato a prendere parte all’assemblea dei club cadetti per fornire alcuni chiarimenti sul suo programma, a partire dalla certezza sui tempi […] L'articolo FIGC, Lega B scettica su Gravina: ...

Figc : Gravina - Tommasi se vuole aderisce : ANSA, - FIRENZE, 16 OTT - "Convincere Tommasi a sostenermi? Non mi sforzerò più di tanto altrimenti entreremmo in una logica perversa. Lui sa che esiste un'esigenza di riforma del calcio italiano: se ...

Lega Pro : Gravina lascia la presidenza - è candidato unico alla guida della Figc : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di presidente della Lega Pro: ad annunciarlo lo stesso Gravina al termine del Consiglio direttivo in programma oggi a Firenze. “Ho dato le dimissioni ritenendolo un atto di correttezza per poter dare continuità al lavoro della Lega Pro e individuare la data utile per l’elezione del mio successore” ha spiegato il candidato unico alla presidenza della Figc, in vista delle ...

Italia bella e finalmente vincente : che il successo in Polonia sia il punto di partenza per Gravina presidente Figc : Una luce in fondo al tunnel. L’Italia non giocava così bene da …: ecco, è pure difficile ricordare l’ultima volta. Sotto Ventura, il primo Ventura, qualche sprazzo timido di azzurro c’era pure stato, ma poi il disastro mondiale aveva cancellato tutto. La vittoria all’ultimo secondo in Polonia è fondamentale, e non solo perché ci permette di evitare la retrocessione nella Serie B della nuova Nations League: finalmente ci restituisce una ...

Figc - Gravina : “Ho parlato con Marotta - è disponibile a lavorare con noi” : Il candidato unico alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina, è tornato nuovamente sul possibile inserimento nel suo gruppo di lavoro dell’ex amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “Siamo pronti a rilanciare il calcio italiano, per farlo lavoreremo con delle eccellenze di questo settore. Con Beppe Marotta abbiamo parlato, da parte sua c’è disponibilità. Chiaramente ...

Gravina : "Marotta profilo giusto in Figc" : 'Con Peppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c'è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo giusto è proprio quello di ...