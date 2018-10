FIFA | l’uruguaiano Valdez sarà rimosso dal Consiglio

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Secondo quanto riporta la Dpa, l’uruguaiano Wilmar, ex presidente della Federazione calcistica dell’Uruguay (AUF), verràdalla carica di membro deldella. Ciun congresso straordinario dell’organizzazione sudamericana ad Asuncion, dove c’è la sede permanente della Confederazione sudamericana, e “l’unico tema è la situazione di”, ha spiegato l’organizzazione. L’Uruguayrappresentata al Congresso dal senatore conservatore Pedro Bordaberry, che ha la titolarità della commissione decisa dallae dal Conmebol il 21 agosto. A mettere in discussione, che si è dimesso dalla AUF il 31 luglio, è l’essere coinvolto in uno scandalo di presunta corruzione ed estorsione su cui sta indagando la giustizia uruguaiana. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO ...