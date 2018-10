FIFA del Lupo | non solo pro | ecco come partecipare al torneo dei campioni!

Bolt sbarca anche su FIFA 19 : sarà il calciatore più veloce del gioco! : FIFA 19: Usain Bolt sarà presente nel prossimo aggiornamento e sarà il calciatore più veloce di tutto il videogioco.

FIFA - l’uruguaiano Valdez verrà rimosso dalla carica di membro del Consiglio : A mettere in discussione Valdez, che si è dimesso dalla AUF il 31 luglio, è l’essere coinvolto in uno scandalo di presunta corruzione ed estorsione L’uruguaiano Wilmar Valdez, ex presidente della Federazione calcistica dell’Uruguay (AUF), verrà rimosso dalla carica di membro del Consiglio della Fifa, secondo quanto riporta la Dpa da fonti del Conmebol. Ci sarà un congresso straordinario dell’organizzazione ...

Ecco Panini FIFA 365 - la collezione sui top del calcio : ci sono anche Juve - Inter e Napoli : È in arrivo a partire da domani in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa […] L'articolo Ecco Panini FIFA 365, la collezione sui top del calcio: ci sono anche Juve, ...

Domani in edicola ‘Panini FIFA 365’ - la collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale : Una raccolta composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold Esce Domani in edicola ‘Panini Fifa 365’, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale Fifa. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa ...

FIFA 19 TOTW 5 : scopri la nuova Squadra della Settimana! : Mercoledì 17 ottobre EA Sports ha rilasciato il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 5, la quinta Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 5 – La Squadra della settimana di oggi, 17 ottobre Undici iniziale GK: Wojciech Szczesny – Juventus – (ITA1) – […] L'articolo Fifa 19 TOTW 5: scopri la nuova Squadra della Settimana! ...

FIFA 19 - Cristiano Ronaldo sparisce dal trailer : Dybala è la star del videogioco : Una decisione praticamente inedita per la casa nota in tutto il mondo, altro non fosse che nel promo precedente Ronaldo era quasi dappertutto. Solo cinque secondi di presenza su un minuto e ...

Squadra della Settimana di FIFA 19 - quali previsioni per il 17 ottobre? : Il mondo di FIFA 19 non conosce sosta alcuna: i milioni di fan che quotidianamente fanno il loro accesso sui campi da gioco digitali del simulatore calcistico di Electronic Arts sono dei veri e propri infaticabili del pad, pronti sempre a mettersi alla prova in nuovi match. Poco importa se i campionati nazionali si fermano per far spazio alle nazionali vere e proprie: è sempre un buon momento per dare vita a un epico scontro sul rettangolo ...

Fàbregas 'traditore' su FIFA : nessuna pietà dei tifosi dell'Arsenal : Certi amori non si scordano mai, figuratevi i tradimenti. Così la pensano i tifosi dell' Arsenal , casa di un giovane Cesc Fàbregas dal 2003 al 2011 prima di tornare dove tutto iniziò al Barcellona. ...

FIFA 19 : TOTW 5 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°5 che verrà annunciata mercoledì 17 ottobre. Nella tabella che trovate di seguito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di questo fine settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 5 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far ...

FIFA – Van Basten lascia il suo incarico : i motivi della decisione dell’ex attaccante del Milan : Van Basten ha deciso di lasciare il suo incarico in FIFA: i motivi che hanno spinto l’ex Milan a questa scelta Marco Van Basten lascia la FIFA dopo circa due anni da direttore dello sviluppo tecnico. Lo ha annunciato lo stesso 53enne olandese. “Dopo due anni belli e interessanti ho deciso di porre fine alla mia esperienza alla FIFA -ha detto l’ex attaccante del Milan-. Voglio soprattutto poter passare più tempo con la mia ...

Van Basten lascia l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo Tecnico della FIFA : 'Ho bisogno di tempo per la famiglia' : Poco più di due anni trascorsi al servizio della FIFA , ma adesso l'avventura di Marco Van Basten all'interno del principale organismo calcistico mondiale è giunta al capolinea. L'ex attaccante del ...

FIFA - Van Basten lascia l’incarico da Direttore dello Sviluppo Tecnico : L'olandese ex Milan conclude dopo due anni la propria esperienza come Direttore dello Sviluppo Tecnico per stare più vicino alla famiglia. L'articolo FIFA, Van Basten lascia l’incarico da Direttore dello Sviluppo Tecnico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

FIFA - Van Basten lascia la direzione dell’area sviluppo tecnico : Marco Van Basten lascia la Fifa. È la stessa Federazione internazionale ad annunciare l’addio dell’ex attaccante come direttore dell’area sviluppo tecnico. L’olandese ricopriva questo incarico dal 2016 ma a fine mese farà un passo indietro – lasciando comunque la porta aperta a una futura collaborazione con la Fifa – per poter trascorrere più tempo con la famiglia in Olanda. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

FIFA 19 : Hazard è il POTM di settembre della Premier League! Sbc disponibili! : Eden Hazard è il vincitore del POTM di settembre della Premier League! Manca ancora l’annuncio ufficiale ma sul sito EA Sports è stata aggiunta nella giornata di ieri un’immagine, mostrata sopra, con la card del giocatore belga del Chelsea, che quindi si è aggiudica il premio Player of the Month superando la concorrenza di Alexandre Lacazette Willy Boly […] L'articolo Fifa 19: Hazard è il POTM di settembre della Premier League! ...