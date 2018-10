Fifa 19 | nuovo aggiornamento Companion App disponibile

Fifa 19 Global Series : EA annuncia un nuovo sistema di qualificazione : ... tentativo dopo tentativo, per conquistare un posto nelle ancora più numerose competizioni organizzate da EA e da terze parti in tutto il mondo. Inoltre, non ci sarà più la qualificazione diretta, ma ...

Fifa 19 Global Series : EA annuncia un nuovo sistema di qualificazione : EA ha annunciato un nuovo sistema di qualificazione per le FIFA 19 Global Series. Questa volta ogni giocatore potrà partecipare alle sfide e trasformare le performance realizzate nella propria stagione in punti preziosi da utilizzare nella classifica ufficiale, ma vediamo insieme il comunicato ufficiale EA per ulteriori dettagli: Quest'anno, la Weekend League continuerà ad essere un duro banco di prova da cui emergeranno i migliori ...

Juventus - Ronaldo si ripete : niente Fifa The Best. Mbappè nuovo Pallone d’Oro? : Ronaldo SI ripete- Cristiano Ronaldo non parteciperà al Fifa The Best. L’attaccante portoghese non prenderà parte alla manifestazione dopo che lo stesso diretto interessato avrebbe appreso la notizia di non aver vinto il trofeo. Altro successo per Modric: il centrocampista sarà preferito al portoghese e a Mbappè. Presa di posizione totale da parte di Cristiano […] L'articolo Juventus, Ronaldo si ripete: niente Fifa The Best. Mbappè ...

Fifa 19 - nuovo trailer e la lista dei calciatori top di Serie A - : Una sfilata di campioni nel nuovo trailer di Fifa 19 , intitolato ' Champions Rise ': un mix di live action e gameplay condito da effetti speciali degni di un film da grande schermo. Nel video si ...

Fifa 19 si mostra nel nuovo avvincente trailer "L'Ora dei Campioni" : Manca sempre meno all'uscita di FIFA 19, fissata per il prossimo 28 ottobre su Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch. Ennesimo passo di una campagna promozionale faraonica, EA Sports ha pubblicato oggi un nuovo trailer del gioco, che si concentra sui tanti campioni del mondo del calcio che appariranno in FIFA 19.Nel video "L'Ora dei Campioni", riceviamo infatti un'anticipazione delle grandi sfide tra le squadre più prestigiose d'Europa per la ...

Fifa 19 Timed Finishing : scopri come funziona il nuovo sistema di tiro! : Secondo speciale dedicato alle novità nel gameplay di Fifa 19: stavolta è il turno del nuovo sistema di tiro, sistema a cui EA Sports ha dato il nome di Timed Finishing Questo nuovo meccanismo permette, se si ha un ottimo tempismo, di ottenere tiri più potenti e più precisi . Questa è la descrizione che EA […] L'articolo Fifa 19 Timed Finishing: scopri come funziona il nuovo sistema di tiro! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : Roma nuovo partner ufficiale di EA Sports! : E’ arrivato l’annuncio della partnership fra Roma ed EA Sports di cui si parlava da qualche settimana! Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Roma L’ AS Roma annuncia di avere sottoscritto un accordo di partnership con Electronic Arts, l’azienda creatrice delle serie di videogiochi sportivi più vendute al mondo e il cui nuovo capitolo, EA […] L'articolo Fifa 19: Roma nuovo partner ufficiale di EA Sports! ...

Premier League - come sarà il nuovo stadio del Tottenham? Lo svela Fifa 19 : EA Sport infatti ha svelato i nuovi stadi da aggiungere alla Premier League: si tratta degli impianti di gioco di Tottenham, Wolverhampton, Cardiff e Fulham. E pensare che il nuovo stadio degli Spurs ...

Ecco i requisiti PC di Fifa 19 e nuovo video modalità survival : Sarebbero trapelati i requisiti PC di FIFA 19: a rivelarli la fonte cinese ItHome. Pare che il popolare gioco di calcio non faccia troppe richieste in termini di CPU e VRAM, ma ha "fame" di RAM, dato che le richieste minime si attestano a 8 GB. Questo significa che per giocare a FIFA 19 decentemente con tutta probabilità avrete bisogno di almeno 10 GB di RAM, anche con una CPU meno potente. Il peso dell'installazione sarà di circa 50 GB, ma ...

Fifa 19 : ecco la modalità Survival in un nuovo video di gameplay : Tra le novità che FIFA 19 proporrà ai giocatori, troviamo un manipolo di modalità inedite per il comparto Calcio d'inizio che permetterà di scendere in campo con regole a dir poco pittoresche, e una di queste, Survival, si è mostrata oggi per la prima volta in un nuovo video di gameplay che saprà sicuramente soddisfare la vostra curiosità.In Survival, ogni gol che segneremo comporterà l'espulsione di un nostro giocatore scelto in maniera ...

Fifa 19 – Il Viaggio : ecco il nuovo trailer! : EA Sports ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla modalità Il Viaggio – The Journey Alex Hunter fa il suo ritorno in Fifa 19 nella modalità Il Viaggio: Campioni, insieme a Danny Williams e Kim Hunter come personaggi giocabili. Prova a vincere la UEFA Champions League e la Fifa Women’s World Cup France 2019(TM) giocando […] L'articolo Fifa 19 – Il Viaggio: ecco il nuovo trailer! proviene da I Migliori di Fifa.

Brighton - il nuovo terzino Bernardo ammette : 'Vi conosco grazie a Fifa… e a un DJ' : Il Brighton lo ha pagato 10 milioni dal Lipsia. Lui è salito su un aereo ed è volato fino alla costa sud dell'Inghilterra per vestire la maglia dei Seagulls, i gabbiani, come è raffigurato nel loro ...