Fico | ' Siamo diversi dalla Lega Se rimane il condono è un problema'

Fico : 'M5s non può accettare condono e scudo fiscale. Noi non siamo come la Lega' : Roberto Fico , presidente della Camera, è intervenuto a margine di un evento sulla sanità a Napoli, dove i giornalisti gli hanno chiesto della Manovra: 'Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci ...

Cristiano Ronaldo - Raffaella Fico : “Siamo stati insieme 11 mesi - un vero gentiluomo. : “Sono stata fidanzata con lui 11 mesi e posso dire che Cristiano è un ragazzo normale, tranquillo, semplice”. Raffaella Fico è intervenuta ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio1 per difendere Cristiano Ronaldo, l’attaccante della Juventus accusato di stupro da diverse ragazze, con cui ha avuto una love story nel 2009. “Ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d’amore”, racconta l’ex gieffina, sottolineando che ...

Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo : “siamo stati fidanzati 11 mesi - queste accuse mi stupiscono” : Raffaella Fico ha parlato della sua love story con Cristiano Ronaldo, il quale si è comportato sempre da galantuomo con la showgirl italiana “Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo, ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d’amore“. Lo dice Raffaella Fico, che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, il programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quindi si è stupita ...

Manovra - Tria : “Sono d’accordo con Fico : abbassiamo i toni nel confronto con la Commissione europea” : “Come è noto la Commissione europea ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla Manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni”. Così il ministro ...

MotoGp – Iannone soddisfatto in Thailandia nonostante le difFicoltà con le gomme : “siamo vicini ai migliori” : Le parole di Iannone dopo la prima giornata di prove libere del Gp della Thailandia: il campione di Vasto soddisfatto, ma consapevole delle difficoltà del circuito di Buriram Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gp della Thailandia. Fp1 ed Fp2 sono servite ai piloti per cercare di capire al meglio come essere competitivi su questo nuovo circuito, nel quale i campioni delle due ruote hanno sfrecciato solo nei test invernali ...

Milan - Gattuso : "Siamo in difFicoltà. Borini e Cutrone in forse - qualcosa inventerò..." : Gattuso non si nasconde: "È un momento difficile, siamo in difficoltà coi risultati" ha dichiarato durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo, in programma domani sera ...

Ministro Fraccaro : 'Tria non si dimette perché noi non siamo come gli altri. Spread non è catastroFico' : Riccardo Fraccaro, Ministro per i Rapporti con il Parlamento che si dichara Ministro per la democrazia diretta, conferma la tenuta del governo Conte all'indomani della firma della Legge di Bilancio ...

Manovra - Fico : “Deficit eccessivo? Siamo una Repubblica forte chiedo a tutti di essere più tranquilli” : “E’ una Manovra che rimane nei parametri europei. E’ un’iniezione di liquidità nell’economia reale che può aiutare i cittadini in difFicoltà. Quando un Paese è stabile e fa crescere lassa economia potrebbe avviarsi un ciclo virtuoso”. Questo il commento al Def del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, al Tempio di Adriano a Roma per l’inaugurazione della targa in memoria degli ebrei romani. Il presidente Fico sui dubbi ...

MotoGp Aragon - Rossi : «Siamo in difFicoltà - speriamo di andare a punti» : ALCANIZ - Per la Yamaha e per Valentino Rossi in particolare le qualifiche di Aragon sono state una vera e propria disfatta. Finito a terra nelle Libere 3 il Dottore non è andato oltre l'ottavo tempo, ...

Valentino Rossi - GP Aragon 2018 : “Non si riesce a migliorare! Siamo sempre in difFicoltà - qualifiche da dimenticare” : Valentino Rossi ha avuto delle enormi difficoltà durante le qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è caduto in mattinata e poi nel pomeriggio non è riuscito a trovare nemmeno il giro buono per superare il taglio del Q1, non andando oltre a una misera 17^ posizione (ne ha recuperata una a causa della penalizzazione inflitta a Franco Morbidelli). Un risultato estremamente deludente per il centauro di Tavullia che ...

Salvini sbertuccia Fico : "Siamo nelle sue mani" : Dal palco del festival organizzato da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, Matteo Salvini risponde alle domande senza girrci troppo attorno.E dopo aver parlato della manovra, del reddito di cittadinanza ("Ho solo chiesto che fosse limitato nel tempo e solo ai cittadini italiani, altrimenti sarebbe rimasto un reddito di divananza...") e del decreto sicurezza-immigrazione, il vice premier leghista risponde a chi lo pungola sugli allegati di governo ...

Salvini : per me govero dura 5 anni - poi siamo nelle mani di Fico : Roma, 22 set., askanews, - 'Hai mai visto un presidente del consiglio che si augura che il governo cada dopo due settimane?'. Così, intervistato ad Atreju, Matteo Salvini, commettendo una piccola ...

Regeni - Fico al Cairo : ‘Giulio morto per la seconda volta a causa dei depistaggi. Siamo a punto di stallo - ora servono fatti’ : Ad Abdel Fattah Al Sisi “ho detto che Giulio Regeni è come se fosse morto per la seconda volta perché ci sono stati dei depistaggi“. Perciò “bene le parole, ma adesso devono seguire i fatti”, perché sulla questione “Siamo a un punto di stallo”. Al termine dell’incontro avuto al Cairo con il presidente egiziano Roberto Fico ribalta la narrativa rassicurante utilizzata finora dalle istituzioni sulla morte ...