Fico | O si sta nel contratto o non si va avanti

E Fico si scaglia contro Salvini : "Basta paragonarmi a Boldrini" : Che i due non siano proprio l'uno l'alleato ideale dell'altro non è certo oggi che lo si scopre. Anima sinistra del Movimento uno, "sovranista" convinto l'altro. Salvini e Roberto Fico continuano a beccarsi a distanza e l'occasione della "crisi" di governo sulla "manina" sul decreto fiscale è diventata l'occasione perfetta per rinfocolare lo scontro.A lanciare il sasso è il presidente della Camera. "Salvini mi invita a fare il presidente della ...

Fico : "Se resta condono - c'è un problema" : 11.56 "Per me tutto ciò che non è nel contratto di governo non può essere nelle leggi e nelle norme". Risponde così ai giornalisti il presidente della Camera Fico per il quale "il condono, lo scudo fiscale,non sono nel contratto e quindi non vanno approvati"."Se rimane il condono,mi pare ovvio che ci sia un problema",ha detto. "Se Salvini vuole parlare con me lo faccia sui contenuti, non dicendo 'Fico faccia il presidente della Camera'". E ...

Augusta - trafFico di pasticche di ossicodone : 2 arresti : Trafficavano pasticche a base di ossicodone, un potente oppiaceo utilizzato per rafforzare gli effetti della cocaina e dell’eroina.

Non arrivano i cartelli del piano anti-smog : a Ivrea il blocco del trafFico resta sulla carta : Lo stop ai diesel euro 0,1,2 e 3 a Ivrea? C'è, ma è come se non esistesse. Motivo? Mancano i cartelli della segnaletica verticale. Così i vigili urbani non possono contestare alcunché agli ...

Viadotti A24-25 - il ministero : “Strada dei Parchi limiti il trafFico. Non dimostrato adeguato standard di sicurezza” : “Strada dei Parchi deve limitare il traffico” perché i sopralluoghi sui Viadotti hanno evidenziato che il decadimento manutentivo riscontrato “è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito” della circolazione. Dopo il botta e risposta sulle condizioni della A24-25, arriva l’affondo del ministero delle Infrastutture nei confronti della concessionaria Toto ...

Viadotti A24-25 - il ministero : “Strade dei Parchi limiti il trafFico. Non dimostrato adeguato standard di sicurezza” : “Strade dei Parchi deve limitare il traffico” perché i sopralluoghi sui Viadotti hanno evidenziato che il decadimento manutentivo riscontrato “è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito” della circolazione. Dopo il botta e risposta sulle condizioni della A24-25, arriva l’affondo del ministero delle Infrastutture nei confronti della concessionaria Toto ...

CARLO CONTI - L'INTERVISTA/ "Fabrizio Frizzi? Ci legavano tante cose - tanti momenti - tante difFicoltà" : Fabrizio Frizzi ancora al centro del ricordo di CARLO CONTI. Il noto conduttore di Rai 1 questa sera si racconta a L'INTERVISTA di Maurizio Costanzo tra amicizia, amore e...(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Pechino Express 2018 - anticipazioni stasera 18 ottobre : concorrenti in seria difFicoltà : anticipazioni Pechino Express stasera 18 ottobre 2018 Torniamo a parlarvi di Pechino Express 2018: anticipazioni e news sulla puntata di stasera 18 ottobre saranno senza dubbio ricercatissime perché tutti i concorrenti dovranno affrontare un nuovo difficile percorso e anche questa volta sembra che ci sarà un’eliminazione certa. L’ultima volta sono stati eliminati i Mattutini dopo […] L'articolo Pechino Express 2018, ...

"I Medici" - al via la seconda stagione su Lorenzo il MagniFico : Quattro prime serate Rai 1 a partire da martedì 23 ottobre. I primi due episodi in anteprima su Rai Play dal 18 ottobre

Lodi - bambini di nuovo in mensa : raccolti 60mila euro/ Scontro a distanza fra Salvini e Fico : Lodi, bambini di nuovo in mensa: raccolti 60mila euro. Scontro a distanza fra il ministro Salvini e Roberto Fico dopo la decisione del primo cittadino Lodigiano, Sara Casanova(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 16:14:00 GMT)

Etna - parla l'esperto : "Il vulcano sta scivolando in mare verso Malta - previsto un collasso catastroFico" : L'Etna ha i piedi di argilla, lo confermano gli scienziati che per due anni hanno monitorati, attraverso dei transponder, i movimenti del fondale vicino al vulcano. I 535 chilometri cubi del vulcano più grande d'Europa, oltre che il più attivo, pendono pericolosamente in direzione della scarpata di

Alimentazione - calorie mettono italiani in difFicoltà/ Dieta mediterranea al top - ma il 16% la segue d'estate : Gli italiani sono bocciati in Alimentazione: nonostante le materie prime che ci offre il nostro paese siano ottime c'è grandissima confusione su varie cose tra cui soprattutto le calorie.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:30:00 GMT)

Oceano PaciFico - si è formata la tempesta tropicale Tara - potrebbe diventare il 12° uragano della stagione : rischio alluvioni e frane in Messico [MAPPE] : 1/7 ...

Quali servizi consumano più TrafFico su Internet? Netflix in testa : Sono i servizi di streaming audio e video a consumare più Traffico di internet di tutti. Ecco la classifica Quali servizi consumano più Traffico su Internet? Netflix in testa Siamo alla resa dei conti, banda larga, banda ultra larga, fibra e contro fibra ma poi i vari strumenti di streaming si consumano tutta la banda. […]