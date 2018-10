Fico | ' M5s non può accettare condono e scudo fiscale Noi non siamo come la Lega'

M5s - europarlamentare Daniela Aiuto lascia il Movimento : “DifFicoltà di dialogo e restrizioni. Io lasciata ai margini” : L’europarlamentare Daniela Aiuto ha annunciato il suo addio al Movimento 5 stelle. Dopo essersi autosospesa a marzo scorso dopo essere finita al centro di un’indagine interna del Parlamento per i fondi ricevuti per realizzare uno studio sul turismo che poi era stato ritenuto copiato da Wikipedia. Oggi, con una lunga intervista a la Stampa, ha deciso di lasciare il gruppo. “Le ragioni”, ha scritto poi sul suo profilo ...

Europee - Fico : “M5s mai con Le Pen. Salvini alleato del Front National? Non è la mia strada” : “Non c’è dubbio che il M5s non siederà mai con Marine Le Pen“. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, alla domanda su dove si collocherà il M5S alle Europee. A chi gli chiedeva se si sente preoccupato dell’alleanza Salvini-Le Pen, Fico ha risposto: “non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia ...

Fico : M5S non siederà mai con la Le Pen : 13.08 Sulle alleanze, il presidente della Camera Fico,a Bruxelles,assicura che "non c'è dubbio che il M5S non siederà mai con la Le Pen".Quanto all'intesa Salvini-Le Pen,dice:ognuno fa la sua strada. Sulla Manovra,spiega che "nessuno sfida lo spread o i mercati.L'Italia ha diritto di fare una manovra, per parlare all'Europa,senza sfidare,ma per cambiare".Dichiara di condividere le parole del premier Conte e del ministro Tria di abbassare i ...

Fico - M5s non siederà mai con Le Pen : ANSA, - BRUXELLES, 9 OTT - "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen". Così il presidente della Camera Roberto Fico alla domanda su dove si collocherà il M5S alle Europee. A chi ...

Fico - M5s non siederà mai con Le Pen : A chi gli chiedeva se si sente preoccupato dell'alleanza Salvini-Le Pen Fico ha risposto: "non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze,...

Sondaggi elettorali : la Lega continua a crescere e sfiora il 34% - in difFicoltà il M5s : Gli ultimi Sondaggi confermano la continua ascesa della Lega, che sfiora il 34% dei consensi, quasi il doppio rispetto alle elezioni del 4 marzo. In difficoltà, invece, il MoVimento 5 Stelle che si ferma al 28,5%, in calo rispetto a un mese fa. Regge il Partito Democratico, pur restando al di sotto del dato di marzo.continua a leggere

Vitalizi - al via discussione per il taglio anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Fico : "Mai avuto tessere di partito - solo iscrizione al M5s" : "Partecipo a tutte le feste cui sono invitato". Così il presidente della Camera Roberto Fico a margine della manifestazione Atreju di Fratelli d'Italia. "Ma non ho mai avuto tessere, mi sono solamente ...

Eutanasia - Mina Welby consegna a Fico le firme per legge di iniziativa popolare. E il senatore M5s Mantero rideposita suo ddl : Dopo la vittoria della battaglia per il Biotestamento nella scorsa legislatura, l’associazione Luca Coscioni riparte dalla proposta di legge di iniziativa popolare sull’Eutanasia. Una delegazione composta da Mina Welby, Marco Cappato e Filomena Gallo ha consegnato al presidente della Camera Roberto Fico le 130mila firme dei cittadini che hanno sottoscritto la legge di iniziativa popolare. Il provvedimento era stato depositato in ...

Di Battista - Fico e gli altri : il M5s che vuole togliere il giocattolo dalle mani di Salvini : Le parole di Alessandro Di Battisti e di Roberto Fico (e non solo) sulla Lega non rappresentano un messaggio a Salvini, ma soprattutto all'asse Di Maio - Casaleggio, che sta gestendo l'esperimento di governo e si sta assumendo l'onere di prendere decisioni cruciali. Così andiamo a sbattere, è il messaggio. Correggere la rotta e (provare a) togliere il giocattolo dalle mani di Salvini, la nuova priorità.Continua a leggere

Vitalizi - M5s contro i ricorsi : “Vergognosi”. Fico : “Andiamo avanti - rimediamo a ingiustizie” : Il M5s giudica "vergognoso" il ricorso presentato da oltre 700 deputati contro il taglio dei Vitalizi. Non si dice preoccupato il presidente della Camera, Roberto Fico: "È nel diritto degli ex parlamentari fare ricorso. Io sono orgoglioso di questa delibera, ripara ad una ferita che il Paese aveva dentro di sé, a delle ingiustizie".Continua a leggere

Pd - Morani : “Toninelli parla di pressioni? Se non fa i nomi - è complice o bugiardo. Fico? È da solo nel M5s” : “Il ministro Toninelli parla di pressioni a suo carico per impedire la pubblicazione delle concessioni autostradali? Quando si fa una denuncia gravissima di questo tipo o si fanno i nomi oppure si può anche essere considerati dei complici. O, ancora, si è semplicemente bugiardi e si raccontano storie agli italiani per evitare poi dei problemi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano, su Radio Cusano Campus, dalla deputata Pd ...

Roma : M5s ritira la delibera sulla congestion charge per il trafFico in centro : Il Movimento 5 Stelle in Campidoglio ha ritirato la delibera contenente le linee di indirizzo in materia di 'congestion charge', ovvero la nuova disciplina per l'accesso a pagamento in centro storico ...

Roma : M5s ritira la delibera sulla congestion charge per il trafFico in centro : Il Movimento 5 Stelle in Campidoglio ha ritirato la delibera contenente le linee di indirizzo in materia di 'congestion charge', ovvero la nuova disciplina per l'accesso a pagamento in centro storico a partire dal 2020. Decisione che arriva dopo quella che ieri è apparsa come una spaccatura del gruppo M5s in Assemblea capitolina sul testo presentato dal presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, facendo ...