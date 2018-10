Festival del cinema di Roma 2018 le ospiti più affascinanti

Panicale " Arriva Pan'Olio il Festival dedicato all'olio extravergine di oliva del Trasimeno : Durante la due giorni di Panicale, autentico scrigno dell'Umbria, sarà possibile degustare i migliori prodotti del territorio seguendo un percorso a tappe e partecipare a spettacoli teatrali, ...

Festival della Scienza : Occasione di incontro per una vasta platea che comprende ricercatori, studenti, famiglie e appassionati, il Festival della Scienza è uno dei più grandi eventi di divulgazione scientifica a livello ...

Virginia Raggi scambiata per Penelope Cruz/ Al Festival del Cinema la sindaca in versione star! : Se Virginia Raggi dovrà lasciare il suo posto di sindaco potrebbe optare per il Cinema visto che al Festival romano è stata scambiata per Penelope Cruz. (Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Curiosità : Zhejiang - apertura del Festival del Teatro di Wuzhen : ... Cina, è stato inaugurato il 6° Festival del Teatro di Wuzhen, che per una durata di 11 giorni sta portando in scena 29 opere e 109 spettacoli provenienti da 17 Paesi, e durante il quale i visitatori ...

Il Festival 'Kum!' di Ancona : al centro i temi della guarigione e del rinascere : 'Curare, educare, governare' è il sottotitolo della seconda edizione del Festival KUM!, con la direzione scientifica dello psicoanalista Massimo Recalcati, dedicato quest'anno al tema del rinascere. '...

Zhejiang : apertura del Festival del Teatro di Wuzhen : ... Cina, è stato inaugurato il 6° Festival del Teatro di Wuzhen, che per una durata di 11 giorni sta portando in scena 29 opere e 109 spettacoli provenienti da 17 Paesi, e durante il quale i visitatori ...

Svelati i premi del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani : Si è concluso con le ultime proiezioni e le premiazioni la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani, ideato dalla fondazione “Punto e Virgola”, presieduta dall’On. Marco Di Stefano e curato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici. La Sala Maestra, ha accolto circa duecento spettatori e numerosi personaggi del mondo Cinematografico. Sul palco sono saliti per ricevere il prestigioso premio: il ...

"Ah Pene' vie' qua!". La Raggi (scambiata per la Cruz) illumina il red carpet del Festival di Roma di Cate Blanchett e Vanzina : "Penelope, ah Pene', vie' qqua'"! Un ragazzo sulla quarantina, davanti a noi, scalpita e si dimena pur di farsi notare. "Ah, ma nun è la Crùzze"?, si rende conto a un certo punto, "allora nun la voglio salutà!". Lei, che non è Penelope Cruz ma la sindaca Virginia Raggi, in pochi secondi, si divincola dalla scorta, si avvicina a quel gruppetto di persone dietro al red carpet e, senza sapere nulla di quel ...

La settima edizione del TheFork Festival porta sconti del 50% nei ristoranti : Dal 18 ottobre al 30 novembre va in scena la settima edizione del TheFork Festival: ecco come avere uno sconto del 50% presso i ristoranti aderenti all'iniziativa! L'articolo La settima edizione del TheFork Festival porta sconti del 50% nei ristoranti proviene da TuttoAndroid.

Festival della Divulgazione - ecco il bilancio di 'Liberascienza' sulla terza edizione : Per farlo abbiamo riflettuto su come il connubio tra arte e scienza sia funzionale a far conoscere ad un pubblico ampio contenuti normalmente di difficile accesso.»

Festival Mediterraneo della Laicità 2018 - il programma : ... di educazione alle diversità per favorire una visione del processo di integrazione culturale e il ravvicinamento mutuale tra il Sud ed il Nord del Mediterraneo, e tra il mondo arabo-musulmano e l'...

Il Festival della Cultura tecnica si diffonde in tutta la regione : Santa Lucia Pharma Apps, controllata da H.I.G. Capital, acquisisce il controllo della francese Eco-dex 3 Confapi industria: Mauro Moretti , Ferrovie dello Stato, incontra industriali e studenti il 23 ...

Amelia - il presidente dell'Europarlamento Tajani ospite ad Ameria Festival : A lui il Premio Barbarossa : La Giuria è presieduta ogni anno da una diversa personalità della cultura, della scienza, dell'arte o del giornalismo. Gli altri componenti sono il presidente della Società Teatrale e il direttore ...

Festival della Scienza Fasano 2018 : si parla di intelligenza artificiale : Fasano - Prosegue a Fasano il Festival della Scienza dedicato al rapporto tra Scienza, cittadini e politica. La terza giornata dell'iniziativa è in programma quest'oggi, giovedì 18 ottobre, con l'incontro previsto presso la Sala di rappresentanza del Comune alle ore 17,00 sul ...