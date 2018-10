Festa dello sport con il Pattinaggio artistico a rotelle del Csi Roma Est-Colli Aniene

Dal 19 al 21 ottobre a Città della Pieve la Festa dello zafferano : Roma, 16 ott., askanews, - È un tesoro color rosso, che diviene poi giallo, è il 'croco' un tempo così chiamato, oggi noto a tutti come zafferano, di cui le terre di Città della Pieve son talmente ...

Alitalia - maniFestazione d’interesse delle Fs. Lite Di Maio-Tria sull’ingresso dello Stato : Una nuova Alitalia partecipata dalle Ferrovie dello Stato che hanno inviato una manifestazione di interesse, dal ministero dell’Economia e da un partner industriale del settore ancora da individuare, il tutto con il supporto della Cassa depositi e prestiti che potrebbe finanziare l’acquisto o il leasing degli aerei. Quella del ministro dello Svilup...

Festival dello Sport al via : campioni in piazza - una Festa per tutti : Quasi 130 eventi, 4 giorni di dibattiti, presentazioni, spettacoli mescolati a tanto Sport attivo. Sarà una dolce invasione per le strade, le piazze e i teatri della splendida città che fu la culla ...

Borsa di Tokyo chiusa - è la Festa dello sport : Borsa di Tokyo chiusa, è la festa dello sport – La Borsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa in occasione del Taiiku no hi, giorno dello sport e della salute, una festivita locale. Venerdì, l’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, tutta in territorio negativo, aveva registrato 23.783,72 punti, con una perdita di 191,90 punti, pari allo 0,80 per cento. In apertura l’indice aveva registrato 23.781,76 punti, scendendo 5 ...

Domenica 30 settembre - Festa dello Sport a Brindisi - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : La Carta d'identità rimarrà ai partecipanti come gadget ricordo dell'evento Ore 10:30: Convegno"Sport open air, gioco e salute", in collaborazione con il CONI, la UISP e l'Assessorato allo Sport ...

Brindisi. Domenica 30 settembre Festa dello Sport : La Carta d'identità rimarrà ai partecipanti come gadget ricordo dell'evento Ore 10:30: Convegno'Sport open air, gioco e salute', in collaborazione con il CONI, la UISP e l'Assessorato allo Sport ...

L’Asd Judo Frascati ha partecipato anche quest’anno alla “Festa dello Sport” in Villa Torlonia : Roma – L’Asd Judo Frascati nel tempo ha sempre più ampliato la sua offerta sportiva: non solo la tradizionale disciplina “principe” del Judo, ma anche ginnastica ritmica e artistica, dove ha ottenuto ottimi successi agonistici, e varie attività del mondo del fitness e delle arti marziali. La consueta partecipazione di domenica scorsa alla “Festa dello Sport”, organizzata come ogni anno dal Comune di Frascati presso l’incantevole scenario ...

Tc New Country Club Frascati anche quest’anno ha partecipato alla “Festa dello Sport” : Roma – Il Tc New Country Club Frascati ha partecipato anche quest’anno alla tradizionale “Festa dello Sport” organizzata domenica scorsa dal Comune presso l’incantevole scenario di Villa Torlonia, popolata da tantissimi appassionati e semplici curiosi anche grazie ad una splendida giornata di sole. A guidare lo staff del circolo frascatano c’era Modesto Molinari con i maestri del tennis che si sono messi a disposizione sin dalle prime ore ...

Studentessa 19enne beve drink con la “droga dello stupro” durante Festa matricole : ricoverata : Emily "Mimi" Walter, neo Studentessa della Falmouth University, in Cornovaglia, è finita in terapia intensiva dopo aver bevuto due gin tonic in discoteca durante una festa dedicate alle matricole. Fortunatamente è stata salvata in tempo: "Due ore dopo, forse sarei morta", scrive in un post divenuto virale su Facebook.Continua a leggere

VIDEO - Il Miglio di Roma porta l'atletica nel cuore della Città Eterna : 'Una Festa dello sport' : Questa è una festa dell'atletica, in uno dei punti più belli del mondo, non solo della Capitale'. Mentre si prova a guardare già al futuro, alla Maratona di Roma: 'Abbiamo partecipato al bando con un ...

Festa dello Sport - fervono i preparativi : ... si trasformerà ancora una volta in una vero e proprio "Campus dello Sport", un appuntamento gioioso e condiviso, dedicato a tutte le attività Sportive della città ed animato da spettacoli ed ...

A Cattolica la 'Festa dello Sport' - prove gratuite delle varie discipline : ... si trasformerà ancora una volta in una vero e proprio 'Campus dello Sport', un appuntamento gioioso e condiviso, dedicato a tutte le attività sportive della città ed animato da spettacoli ed ...

Grande successo per la Festa dello sport di Sarre : Nonostante il caldo torrido di ieri, sabato 15 settembre, l' Area 6 Tu di Sarre , in Frazione La Remise , è stata letteralmente presa d'assalto per la festa dello sport, legata quest'anno al Donoday. Un'occasione unica per valorizzare le associazioni sportive che operano sul territorio e che promuovono i valori degli stili di vita sani, abbinata all'attività di ...

L'Odissea compie 25 anni - grande Festa per il "compleanno" dello storico locale : ... L'Odissea ripercorrerà con una mostra audiovisiva che durerà tutto l'anno, squarci di 'vita' del locale che ha visto passare una miriade di vip del mondo della musica, del cinema, del cabaret come i ...