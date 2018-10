Festa del cinema | presentata pellicola ‘Il Mistero della Casa del Tempo’

Festa del Cinema di Roma - Cate Blanchett è una strega viola in Il mistero della casa del tempo : “Da piccola ero ossessionata dai film horror” : “Perché non usare la magia per cambiarci quando possiamo diventare persone migliori?”. E naturalmente la divina Cate Blanchett non si riferisce alla chirurgia plastica (da cui non è contaminata..) bensì alla vera magia, quella che “risiede dentro di noi e ci permette di compiere gesti oltre le nostre possibilità”. Imperturbabilmente splendida, l’attrice australiana è finalmente approdata alla Festa del Cinema di Roma dove è accolta come merita: ...

Festa del Cinema di Roma 2018 - Il vizio della speranza di De Angelis : un film metaforico sulla gravidanza come “tempo di resistenza” : La foce livida del Volturno in pieno inverno. Una ragazzina nel bianco della prima comunione giace esanime in mezzo all’acqua: sembra un’Ofelia dei poveri, in realtà è destinata a diventare l’indomita eroina de Il vizio della speranza, il quarto lungometraggio di Edoardo De Angelis oggi in programma alla Festa del Cinema di Roma. Passato in prima mondiale lo scorso settembre al Festival di Toronto e qui in anteprima nazionale, il film pone al ...

ADR - anche quest'anno la Festa del Cinema di Roma inizia a Fiumicino : ... sempre più vetrina culturale dei principali spettacoli e maniFestazioni artistiche in programma sulla Capitale.

Un libro alla Festa del Cinema di Roma : '101 film per ragazze e ragazzi eccezionali' : Ieri si è inaugurata la Festa del Cinema di Roma e, tra i tanti eventi, un posto speciale e allegro lo ha preso un libro per ragazzi. Il titolo dice tutto: "101 film per ragazze e ragazzi eccezionali. ...

Festa del Cinema di Roma 2018 : il programma di venerdì 19 ottobre! : Alle ore 21.30, il MAXXI ospiterà L'anti-scienza - Il caso Ilaria Capua, documentario di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci dedicato alla virologa di fama internazionale travolta da un falso ...

Festa del cinema di Roma 2018 : chi ha vestito chi

Roma,, askanews, - Tailleur nero per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta all'inaugurazione della 13esima edizione della Festa del cinema di Roma.

L'apertura della Festa del Cinema di Roma ha il sapore di Lynch e Tarantino : La Festa del Cinema di Roma parte in maniera casual, con un noir stilizzato che ha qualche pretesa ma rimane pur sempre film di genere, senza paludamenti da festival in uniforme impegnata. Film di apertura rigorosamente a stelle e strisce, ton sur ton con Antonio Monda, direttore in carica della rassegna. Si tratta di Bad times at the El Royale(7 sconosciuti a El Royale), scritto, diretto e prodotto da Drew Goddard e impreziosito da Jeff ...

Festa DI ROMA 13 - Il programma del 19 ottobre : Alle ore 21.30, il MAXXI ospiterà " L'anti-scienza – Il caso Ilaria Capua ", documentario di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci dedicato alla virologa di fama internazionale travolta da un falso ...

Festa del Cinema - da Scorsese a Virzì passando per gli Afterhours : in programma il nuovo capitolo della saga Millennium : Sipario alzato sulla 13ma Festa del Cinema di Roma che quest’anno punta su Martin Scorsese, Cate Blanchett, Michael Moore, Claire Foy, Sigourney Weaver e Isabelle Huppert, almeno sul fronte internazionale. I protagonisti “local”, invece, saranno i nuovi film di Paolo Virzì (Notti magiche), di Edoardo De Angelis (Il vizio della speranza) e dell’ “erede” di Vittorio De Seta, Giovanni Zoppeddu (Diario di tonnara) almeno fra i titoli, mentre come ...