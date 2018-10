Festa del Cinema di Roma | Cate Blanchett è una strega viola in Il mistero della casa del

ilfattoquotidiano

: Sabato la festa dei 5 Stelle a Roma. I comunicatori alle prese con lo slogan 'Chiudiamo l'ilva!'. No, non possono… - chedisagio : Sabato la festa dei 5 Stelle a Roma. I comunicatori alle prese con lo slogan 'Chiudiamo l'ilva!'. No, non possono… - Ettore_Rosato : Ma qualcuno che abbia letto almeno i titoli degli articoli del #decretofiscale e della #leggedibilancio, prima di a… - Giorgiolaporta : Finalmente un film su #JanPalach, l'eroe cecoslovacco che si dette fuoco per denunciare la violenza del #comunismo.… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Perché non usare la magia per cambiarci quando possiamo diventare persone migliori?”. E naturalmente la divinanon si riferisce alla chirurgia plastica (da cui non è contaminata..) bensì alla vera magia, quella che “risiede dentro di noi e ci permette di compiere gesti oltre le nostre possibilità”. Imperturbabilmente splendida, l’attrice australiana è finalmente approdata alladeldidove è accolta come merita: una star di grandezza assoluta. Qui accompagna il fantasy-horror per ragazzi Ildel tempo (The House With A Clock in its Walls, in uscita il 31 ottobre) di Eli Roth ma è anche protagonista di uno dei prestigiosi “Incontri ravvicinati” col direttore Monda. Nel film veste con ironia e consueta eleganza (questa volta tutta in..) i panni di unabuona, la migliore amica di un buffo stregone (Jack Black) che ...