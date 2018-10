Febbre Rock | quasi quasi è più Bono il clone… Vibrante il verace duetto Saturnino Noemi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Ho un biglietto last minute per gli U2, lo vuoi? ”, mi fa Riccardo Monti, imprenditore dall’animo. Ci penso su e dico no grazie. Mi risponde: “Ma sei scema?”. Grazie, ma lo ho già visto. In realtà 15 giorni fa ero invitata al Mimmoparty, una Woodstock napoletana, e sul palco si è esibita proprio la cover band degli U2, gli Acthung Babies, una milionaria di followers spalmati sui social. Lui, il frontman, è il clone di, stessa capigliatura, stessi occhiali, stessi salti ( con più slancio giovanile) e sopratutto stessi hits da Beautiful Day a I still haven’t found what I am looking for… Stessaper 1800 invitati, provenienti da ogni dove. Stessa muraglia umana di servizio d’ordine.è più “” dell’originale. Senza doverci sorbire i suoi discorsetti ritriti di pace, amore e fratellanza. Ecco, nell’epoca della riproducibilità tutto è ricopiabile ...