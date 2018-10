huffingtonpost

: 'Fatti 5mila test sulla Strada dei Parchi, le strutture sono sicure' - HuffPostItalia : 'Fatti 5mila test sulla Strada dei Parchi, le strutture sono sicure' - ToxMagato : @adrianobusolin la gente in piazza ?dai ti faccio un regalo 5Mila contro 55 millioni? . ma fatti vedere da uno bravo!!! -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) "Ladeiè sicura". Ad affermarlo è il gestore dell'AutoA24-A25 che assicura che sull'infrastrutturastatidiversi sopralluoghi. "In questi anni e anche nei mesi scorsi - si legge in una nota - abbiamo effettuato tutta una serie di verifiche tecniche siastaticità di pile e impalcati sia sui materiali, oltre cinquemila prove di verifica dei materiali eseguite da laboratori esterni certificati".Il gestore assicura che, nell'effettuare i controlli, c'è stata un'attenzione "forte sull'osservanza dei criteri dizza per i viaggiatori".Nella nota, poi un riferimento alle parole del ministro delle Infra, Danilo Toninelli, che aveva definito "allarmanti" le condizioni di alcuni piloni dell'Auto: "È sorprendente che proprio le più recenti provezza, realizzate applicando le norme 2018, ...