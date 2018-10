Fare casino come in GTA? È possibile | ma Cyberpunk 2077 sarà un gioco diverso

eurogamer

: @itselisor Che dispiaccia è ovvio perché immagino che Ermal volesse farci una sorpresa ma la colpa non è sicurament… - amosoloben : @itselisor Che dispiaccia è ovvio perché immagino che Ermal volesse farci una sorpresa ma la colpa non è sicurament… - Eurogamer_it : In #Cyberpunk2077 sarà possibile 'fare casino' come in #GTA. - APedinotti : RT @nonleggerlo: #Manine? “Quando hanno visto che il loro elettorato non prendeva bene la norma hanno pensato di fare un po’ di casino”, di… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)moltodai precedenti titoli di CD Projekt RED in vari modi e anche se il passaggio alla prospettiva in prima persona è ovviamente un grande cambiamento, bisogna considerare anche l'ambientazione del tutto differente rispetto ai titoli passati. L'impostazionedi Night City e la sua "densità" hanno sollevato alcune domande interessanti sui diversi tipi di attività che potrebbe contenere.Recentemente, GamingBolt ha posto alcune domande al Level Designer di, Miles Tost, e una delle cose di cui si è discusso è se il titolo fornirà ai giocatori l'opportunità di gironzolare nel mondo apertobbero in Grand Theft Auto.Tost ha detto che le attività collaterali delsono state "realizzate con molto amore e cura" e che"un'esperienza diversa, guidata dalla trama".Read more…