Facebook | per rifarsi l' immagine arruola Sir Nick Clegg

Per rifarsi un’immagine Facebook arruola Sir Nick Clegg : LONDRA - Facebook ha scelto un grande comunicatore della politica britannica per rilanciare la sua immagine danneggiata dagli scandali sulla privacy. Il colosso Usa ha annunciato che...

Colpo al cuore di Facebook : Mark Zuckerberg deve andare via per gli investitori : Tutti contro Mark Zuckerberg: il CEO è Facebook, l'essenza stessa del social network e questo perché stiamo parlando del fondatore della piattaforma ma pure del referente assoluto della stessa negli ultimi anni, tra grandi successi e i primi pesanti scandali. Chi spinge verso l'abbandono dei vertici? Portavoce assoluto della protesta è il Trillium Asset Management ma fomentato da alcuni azionisti non di poco conto. Secondo quanto riportato ...

Ecco perché nessuno può togliere a Zuckerberg la presidenza di Facebook : Mark Zuckerberg se ne infischia. Cresce il fronte degli azionisti che vorrebbero allontanarlo dalla presidenza di Facebook. Peccato non abbia alcuna possibilità di successo. Menlo Park ha ...

Anche Facebook Portal usa i dati degli utenti per pubblicità : Quando Facebook ha annunciato Portal , la sua risposta ad Amazon Echo Show e Google Home Hub, ha insistito sul fatto che il dispositivo non avrebbe raccolto e usato i dati dell’utente. Questa è stata una rivelazione sorprendente e gradita considerato che leggi di più...

Perché alcuni azionisti non vogliono più Zuckerberg a capo di Facebook : Mark Zuckerberg audito alla Commissione del commercio del Senato degli Stati Uniti (Zach Gibson/Getty Images) I fondi di investimento in Facebook vogliono lo scalpo di Mark Zuckerberg. A pesare sono gli scandali Russiagate, Cambridge Analytica, le tante polemiche sulla privacy e l’incapacità di arrestare la caduta del titolo in borsa che, dall’inizio di questo 2018, ha perso circa il 10%. La richiesta di rimozione, secondo quanto riporta il Wall ...

Facebook Portal potrà raccogliere i dati per mandare pubblicità su misura agli utenti? : (Immagine: Facebook) Facebook Portal è stato annunciato lo scorso 8 ottobre ma è già finito sotto la lente vigile e severa degli esperti di sicurezza. Il primo prodotto hardware di Menlo Park, un dispositivo smart per la casa con a bordo l’assistente virtuale Alexa, ha insospettito i detrattori di Facebook i quali, in sostanza, hanno cercato di capire come mai e perché, nonostante i venti di burrasca che si abbattono sul quartier generale del ...

Perdono quota i maggiori titoli di Wall Street : Facebook - Amazon - Netflix. Ecco quanto hanno perso : Ma chi ha perso di più? Vediamo quanto è costato il tonfo di Wall Street ai grandi dell'economia globale. Cominciamo sicuramente dal CEO di Amazon, Jeff Bezos , che ha visto svanire nel nulla ...

YouTube prepara le pubblicità per le TV mentre Facebook potrebbe sfruttare Portal per annunci mirati : Con un post sul blog ufficiale, il team di Google annuncia il lancio di un nuovo servizio dedicato agli inserzionisti pubblicitari su YouTube L'articolo YouTube prepara le pubblicità per le TV mentre Facebook potrebbe sfruttare Portal per annunci mirati proviene da TuttoAndroid.

Facebook al lavoro su una telecamera per TV : Stando alle poche indiscrezioni emerse sino a questo momento, il team di Facebook sarebbe al lavoro su una nuova telecamera per TV L'articolo Facebook al lavoro su una telecamera per TV proviene da TuttoAndroid.

Su Facebook una pagina speciale per scoprire se gli hacker hanno rubato i nostri dati : Facebook ha creato una pagina, da oggi disponibile anche in italiano, per sapere se il proprio account è stato compromesso dall’attacco reso noto alla fine di settembre. Si era parlato di 50 milioni di account violati, una cifra poi ridotta a trenta milioni. E si stima che di questi il 10% sia in territorio europeo; se ne può dedurre quindi che gli account italiani compromessi siano nell’ordine di qualche migliaio o decine di ...

Fake news - Facebook affila le armi per bloccare lo spam politico durante le elezioni : Facebook (Immagine: Getty Images) Facebook inizierà a mettere al bando in modo più incisivo le Fake news di stampo politico che tentano di influenzare le elezioni di metà mandato, previste negli Stati Uniti il prossimo 6 novembre. Le misure messe in atto, così come enunciate con un comunicato ufficiale, verteranno soprattutto sull’analisi spasmodica di post e contenuti in genere che daranno informazioni false o poco chiare sui metodi e sui ...

'Un team di esperti per portare l'innovazione a scuola' - la promessa su Facebook del ministro dell'Istruzione - : ... vorrei spendere due parole anche sulla mia idea di innovazione del mondo dell'Istruzione". Il sogno di una scuola che non rimane indietro rispetto alle innovazioni è quello che ha il ministro, ...

Facebook Messenger : avvistato il tasto per annullare l’invio dei messaggi : Facebook Messenger potrebbe attivare una nuova funzione già nota su Whatsapp e Instagram, Unsend o l’annullamento del messaggio inviato per errore. Sono apparse alcune segnalazioni della nuova caratteristica su Twitter, ma nulla di ufficiale è ancora trapelato. Il social blu è in continua evoluzione, deve esserlo, e nonostante gli scandali che hanno colpito la società da quando è nata ad oggi, con il 2018 anno più nero per Zuckerberg, la ...

Facebook lancia in beta la piattaforma gaming per Android : Dopo un periodo abbastanza parco di novità in casa Facebook, è da poco stata svelata una nuova piattaforma dedicata al gaming che sembra davvero interessante per chi gioca spesso con lo smartphone e vuole condividere leggi di più...