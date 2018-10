Facebook | l’ex vicepremier britannico Nick Clegg è stato nominato nuovo direttore della

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L’exè ildegli affari globali ecomunicazione di. Una nomina che ha colto tutti di sorpresa e che arriva in un momento difficile per il social network di Mark Zuckerberg, che si trova ad affrontare un crescente numero di problemi sulla protezione dei dati, oltre alla minaccia di maggiori regole da parte dei governi. Classe 1967,non èsolo ex vice primo ministro alla guida dei Liberal democratici nella coalizione con i conservatori di David Cameron tra il 2010 e il 2015, ma è anche ex negoziatore commercialeCommissione europea e membro del Parlamento europeo. Il suo arrivo nella Silicon Valley è atteso per gennaio, quando prenderà il posto di Elliot Schrage. Secondo il Financial Times,ha accettato il lavoro dopo mesi di corteggiamento da parte di Zuckerberg, che gli ha assicurato un ruolo ...