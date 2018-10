Fabrizio Corona | replica la madre della sua ex fidanzata Silvia Provvedi

Monica Alberti contro Fabrizio Corona/ Mattino 5 : "Gli serve un buon dottore" - Diaco rilancia : "è patetico" : Federica Panicucci ospita Monica Alberti per rispondere alle parole di Fabrizio Corona e scoppia il caos e Pierluigi Diaco rilancia: "Patetico e noioso". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:32:00 GMT)

Fabrizio Corona - dichiarazioni molto forti : 'Ho avuto il diavolo in corpo' : Fabrizio Corona si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti e private durante l'intervista con il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. L'ex re dei paparazzi ha portato alla luce un particolare episodio della sua vita, il quale lo ha fatto piombare in un girone infernale causandogli molto dolore: Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale, non salvi nessuno. Fabrizio Corona: in un girone infernale dopo essere stato ...

GF VIP - Fabrizio Corona contro la mamma de Le Donatella : 'Sei una prezzemolina della tv' : Fabrizio Corona ha deciso di replicare a tutte le accuse, che in questi ultimi giorni gli sono state rivolte. Dopo aver fatto le sue all’ex fidanzata Silvia Provvedi tramite la rivista Chi, si è letteralmente scagliato contro la signora Monica Alberti. Tuttavia, l'ex 're dei paparazzi' non si è limitato solo a questo, in quanto ha preso di mira anche Ilary Blasi. Nella giornata di mercoledì 17 ottobre la mamma di Silvia e Giulia Provvedi è ...

Fabrizio Corona - risponde alla madre dell’ex Silvia Provvedi - e Ilary Blasy [VIDEO] : Fabrizio Corona ha uno sfogo su instagram, parlando male dell’ex suocera e di Ilary Blasy Fabrizio Corona non ci sta. Mentre lui chiede un confronto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi de Le Donatella, ora rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, la mamma della cantante continua a presenziare in televisione per parlare della storia (ormai finita, ma molto chiacchierata) tra l’ex re dei paparazzi e la figlia. Questa mattina era ...

Zoe Cristofoli - che schiaffone a Fabrizio Corona : il suo nuovo uomo? Eccolo : ... sta facendo parlare tutto il mondo di lei, dall'Inghilterra all'Argentina, per un flirt con Sergio Aguero , El Kun, che - come ricorda Chi - è uno tra i dieci calciatori più pagati al mondo, ...

Ecco perché Ilary Blasi ce l’ha con Fabrizio Corona (e non c’entra il GF VIP) : Ormai è chiaro: fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona non scorre buon sangue. Da quando il GF Vip è iniziato infatti i due si sono scambiati numerose frecciatine su Instagram e in diretta tv. Corona ha minacciato la conduttrice, mentre lei l’ha preso in giro durante una chiacchierata con l’ex Silvia Provvedi. Come mai non si sopportano? L’astio fra Fabrizio e Ilary risale a oltre dieci anni fa e coinvolge anche Francesco Totti. Nel ...

Il Kun Aguero beccato con la ex di Fabrizio Corona : Zoe Cristofoli infiamma i social [VIDEO] : Il Kun Aguero è protagonista con la maglia del Manchester City, l’attaccante pronto ad una stagione super. Nel frattempo nuova fiamma per l’argentino, si tratta della ex fidanzata di Fabrizio Corona, Zoe Cristofoli. La modella e blogger è stata infatti paparazzata insieme al calciatore, Aguero negli ultimi mesi è stato al centro delle voci di gossip. Zoe Cristofoli nel frattempo si scatena su Instagram, l’ultima Storia ...

Fabrizio Corona NON ANDRÀ AL GRANDE FRATELLO VIP 2018 / "Se non parlano di me - nessuno lo guarda il reality" : FABRIZIO CORONA non replicherà alle dichiarazioni di Silvia Provvedi nelle prossime puntate del GRANDE FRATELLO Vip 2018. Le ragioni affidate ad un post su Instagram.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:10:00 GMT)

Fabrizio Corona attacca la mamma di Silvia Provvedi e Ilary Blasi : "Smettetela di parlare di me" : Fabrizio Corona torna all'attacco. Attraverso le Storie di Instagram l'imprenditore attacca Monica Alberti, la mamma dell'ex Giulia Provvedi, chiusa con la sorella Silvia nella casa del Grande Fratello Vip 3. All'Alberti, che già nel corso dell'ultima diretta del reality si era schierata a difesa della figlia e che è tornata a parlare dell'uomo nella puntata odierna di Mattino 5, Corona ha dedicato un lungo messaggio in cui si dichiara ...

Fabrizio Corona a Chi : 'La mia fine arriverà con la mia morte - molto presto' : 'La mia vita è un film'. Fabrizio Corona , intervistato dal settimanale Chi , svela i propri demoni e non nasconde traumi e paure. La frase più forte è sicuramente quella sulla morte : 'La mia vita è ...

