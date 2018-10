Fabio Fazio ospita Mimmo Lucano a ' Che tempo che fa'

Loretta Goggi/ Fabio Fazio : “l’ho scoperto io poi mi ha snobbato” (Tale e Quale Show 2018) : Loretta Goggi racconta la sua carriera: gli inizi in Rai, la scoperta di Fabio Fazio "ma poi lui mi ha snobbato" fino all'esperienza nel varietà Tale e Quale Show(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Che tempo che fa - Fabio Fazio demolito da Loretta Goggi : 'Io lo ho scoperto - e lui...'. Aneddoto sconcertante : Loretta Goggi , giudice di Tale e quale Show , racconta alla Verità uno spiacevole Aneddoto su Fabio Fazio . 'Durante una conferenza stampa i giornalisti continuavano a dire che io sono un pilastro ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il jolly per stravincere : in studio Antonella Clerici - e... : A Che tempo che fa di domenica 21 ottobre, in studio una ospite tutta-Rai in grado di fare incetta di ascolti. Si parla di Antonella Clerici , protagonista di un'intervista 'in solitaria' con Fazio, ...

Loretta Goggi : "Sono stata io a scoprire Fabio Fazio - ma lui poi mi ha snobbato. Gli inizi in Rai? Pensavano fossi una patata lessa" : Loretta Goggi è una delle grandi signore dello spettacolo italiano. Una carriera iniziata nel 1959 e mai interrotta. Attrice, cantante, imitatrice, conduttrice, la Goggi ha percorso magistralmente tutte le sfaccettature dello spettacolo. Oggi, a 68 anni, 60 dei quali trascorsi sul palcoscenico, fa un bilancio della sua carriera in un'intervista a La Verità.Ho sempre voluto incontrare il gradimento del pubblico, offrendogli il ...

Matteo Salvini lancia una frecciatina a Fabio Fazio sullo stipendio? : Dopo le dichiarazioni di Cristina Parodi sulla sua ascesa politica, Matteo Salvini era sceso in campo per sedare gli animi dei suoi compagni leghisti. Un intervento pacato e preciso quello del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Interni che ha voluto spegnere una volta per tutte la polemica: “Lasciamo che siano gli altri a fare polemiche, noi dobbiamo pensare a lavorare“. Questa volta però qualcosa è cambiato visto che ...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio : “Il suo stipendio? Ci lavoreremo…” : Fabio Fazio, Matteo Salvini Nei giorni scorsi aveva placato l’ira dei parlamentari leghisti contro Cristina Parodi. “Lasciamo che siano gli altri a fare polemiche, noi dobbiamo pensare a lavorare” aveva detto. Stavolta, però, Matteo Salvini non ha resistito e la bordata a sfondo televisivo l’ha tirata lui stesso. Nei giorni scorsi, durante un comizio in Trentino Alto Adige, il vicepremier ha riservato uno sferzante ...

Fabio Fazio - qui si mette male. La sberla di Salvini : perché ora trema davvero : In occasione del tour in Trentino Alto Adige per le elezioni provinciali del 21 ottobre, il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini da Borgo Valsugana , Trento, ha lanciato un attacco ...

Di Maio da Barbara d'Urso contro Fabio Fazio/ “Più libertà in tv Berlusconi che non da giornalisti snob Rai” : Luigi Di Maio a Domenica Live "contro" Fabio Fazio: "più libertà da Barbara d'Urso che non dai giornalisti snob". Attacca la Rai e ‘difende’ la tv di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Matteo Salvini attacca Fabio Fazio : "Lavoreremo affinché prenda meno denaro pubblico" : In occasione del tour in Trentino Alto Adige per le elezioni provinciali del 21 ottobre, il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini da Borgo Valsugana (Trento) ha lanciato un attacco al sistema dell'informazione: Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo. Successivamente il ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio fa beneficenza a Carlo Cottarelli : le cifre dell'ultimo scandalo Rai : Il professor Carlo Cottarelli era universalmente stimato prima che la politica decidesse di occuparsi di lui, guastandone l'immagine per prevedibile conseguenza. Ha lavorato per Bankitalia, l'Eni, il ...

La Rai paga 6500 euro per ogni puntata di Mr "Spending review" Carlo Cottarelli da Fabio Fazio : Per ogni puntata 6500 euro. A tanto ammonta il costo per la Rai per Carlo Cottarelli nella sua nuova veste di commentatore economico a Che Tempo che Fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 1. Lo rivelano il Giornale e La Verità, che raccontano quanto costa al servizio pubblico televisivo ogni intervento dell'ex Commissario alla revisione della spesa. Scrive Il Giornale:Nel contratto di appalto tra Rai e Officina, la ...