F1 | sul bagnato Hamilton è il più veloce

F.1 - GP Stati Uniti - Libere1 : sul bagnato - Hamilton vola : Il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti è ufficialmente iniziato oggi, con la prima sessione di prove libere. Sotto una leggera pioggia, Lewis Hamilton ha immediatamente espresso tutto il suo potenziale, mostrando i muscoli: l'inglese della Mercedes ha ottenuto il giro più veloce, staccando il compagno di squadra Bottas di un secondo e tre decimi. Alle spalle delle Mercedes troviamo le due Red Bull Racing di Max Verstappen e Daniel ...

Torino - scoppia un doppio caso : piove sul bagnato in casa granata - ecco cosa è successo : E’ andato in scena il lunch match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato emozioni e colpi di scena ma soprattutto indicazioni per il proseguo del torneo. Blitz per la squadra di Carlo Ancelotti, vantaggio azzurro con Insigne, poi il raddoppio di Verdi, Belotti accorcia le distanze ma ancora Insigne firma il definitivo 1-3. doppio caso per Walter Mazzarri, il primo riguarda Meite che non ha ...

Mick Schumacker serve il poker! Quarto successo consecutivo in F3 e testa della classifica conquistata. Il tedesco si impone sul bagnato : Mick Schumacher in versione “Kaiser”? Parrebbe proprio di sì. Il figlio del grande Michael è sempre più protagonista del Formula 3 European Championship. Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta al Nurburgring realizzando una tripletta strepitosa, il giovane pilota tedesco ha fatto sua gara-1 al Red Bull Ring (Austria), ottenendo il settimo successo stagionale complessivo e soprattutto andando così ad occupare la testa della ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : previsioni meteo - acquazzone all’orizzonte. Rischio pioggia concreto - gara pazza sul bagnato? : Il GP di Gran Bretagna 2018 è stato anticipato alle ore 12.30 per la MotoGP, la gara era originariamente prevista per le ore 14.00 ma la Dorna ha pensato di spostare l’evento dopo aver osservato le previsioni meteo che parlano di un acquazzone di dimensioni importanti proprio per quell’ora. Il nuovo programma è stato pensato per evitare la massima intensità della pioggia ma le ultime previsioni meteo non sono particolarmente ...

F.1 - GP del Belgio - Hamilton in pole sull'asfalto bagnato di Spa : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del Mondiale di F.1 2018. L'inglese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:58.179, riuscendo a domare la sua W09 sull'asfalto reso viscido da uno scroscio di pioggia che ha caratterizzato la Q3. Sebastian Vettel non è andato oltre il secondo posto, visibilmente deluso per il risultato odierno. Seguono le due Force India: Ocon terzo e Perez ...

Ferragosto bagnato a Roma - nubifragio nel pomeriggio sulla Capitale : Un vero e proprio nubifragio con isolata grandine e fulmini si sta abbattendo dalle 16 circa su Roma e sta creando disagi ai cittadini rimasti in città e ai turisti. I fenomeni più intensi sui ...

Moto2 - GP Austria 2018 : prove libere 3. Remy Gardner stupisce sul bagnato davanti a Lecuona e Schrotter. Oliveira 4° - Bagnaia 17° : Remy Gardner (Tech3) sorprende tutti e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto2. L’australiano ha la capacità di segnare il miglior tempo di 1:38.377 nel momento migliore della pista e rimane in vetta fino alla conclusione, con l’asfalto che non permette ai rivali di superare il suo limite. Alle sue spalle lo spagnolo Iker Lecuona (KTM Swiss) distanziato di poco meno di nove ...

Moto3 - GP Austria 2018 - prove libere 3. Marco Bezzecchi vola sul bagnato davanti a Canet e Binder : Marco Bezzecchi (KTM Redox) domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto3. Come nel caso della FP2 è la pioggia a farla da padrone al Red Bull Ring, con meno intensità di quanto visto ieri, ma con costanza che non ha permesso di vedere il vero potenziale di moto e piloti. Il pilota riminese ha gestito nel migliore dei modi la sua moto chiudendo con un ottimo 1:43.753, distanziando lo spagnolo Aron Canet ...