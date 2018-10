F1 | Raikkonen non si sbilancia | “condizioni proibitive | dobbiamo lavorare per migliorare

F1 - la stagione anonima di Kimi Raikkonen. Eppure molte volte ha preceduto Sebastian Vettel all’arrivo… : Come si è visto, sempre più, in questi ultimi appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2018, per arrivare al titolo iridato non sempre è sufficiente la qualità di un pilota, in questo caso Lewis Hamilton. Talvolta, infatti, anche l’apporto del compagno di scuderia può fare la differenza. Valtteri Bottas, per esempio, è stato fondamentale per la causa-Mercedes a Monza e Sochi, proprio quando si è andato a chiudere ogni discorso per il ...

Max Verstappen imbufalito - GP Giappone : “Stupida la penalità per il contatto con Raikkonen - Vettel non poteva sorpassarmi” : Max Verstappen è stato uno dei grandi protagonisti del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 che si è corso nella mattinata italiana sul mitico tracciato di Suzuka. Il pilota della Red Bull ha infatti avuto due contatti con le due Ferrari: quello contro Sebastian Vettel durante l’ottavo giro ha fatto discutere a lungo ma non ha generato penalità mentre quello con Kimi Raikkonen nelle battute iniziali gli ha procurato 5 secondi di ...

F1 - Pagelle GP Giappone 2018 : Hamilton non sbaglia mai - Bottas “in ufficio” - Vettel agrodolce - bene Verstappen - Raikkonen anonimo - Alonso desolante : Non passerà certo alla storia della Formula Uno il Gran Premio del Giappone 2018, ma diversi spunti li ha assolutamente regalati. Andiamo a vedere chi, oltre al quasi quinto campione del mondo Lewis Hamilton, si è meritato una buona pagella e chi, come Kimi Raikkonen, è stato rimandato. Pagelle GP Giappone 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) – VOTO 9: Vittoria disarmante. L’inglese domina a Suzuka dando la sensazione di non forzare mai. ...

F1 Giappone - Raikkonen : «Tempismo scelta gomme non è stato il migliore» : SUZUKA - 'Il tempismo nella scelta delle gomme non è stato il migliore' : così Kimi Raikkonen ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del gran premio del Giappone, dove la Ferrari non ha certo fatto la sua migliore performance e partirà quarta con il finlandese e nona con Vettel. ' Ho provato - ha detto ...

Formula 1 - GP Giappone : pole Hamilton. Raikkonen quarto - Vettel da nono ad ottavo per la penalità ad Ocon : Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche LIVE 10:38 6 ott IL MEGLIO DEL SABATO : - GRIGLIA DI PARTENZA - Vettel: "POTEVAMO ESSERE EROI..." - VIDEO. Vettel, ERRORE NEL Q3 - GUIDA TV, IL GP SU SKY - ...

F1 – Raikkonen non fa segreto dell’erroraccio Ferrari in qualifica : “con questa gomma abbiamo perso ogni possibilità” : Kimi Raikkonen commenta le qualifiche del Gp di Giappone appena terminate: a Suzuka è un disastro per la Ferrari e dominio Mercedes La strategia gomme della Mercedes premia Lewis Hamilton durante le qualifiche del Gp del Giappone e lo consacra per l’80ª volta in carriera poleman. La pioggia, che ha bagnato l’asfalto del circuito di Suzuka durante la Q3, ha invece danneggiato la prestazione della Ferrari. La scuderia di ...

F1 - Raikkonen alza l’asticella a Suzuka : “le ultime due gare non sono state grandiose - qui voglio il podio” : Il pilota della Ferrari ha analizzato il week-end di Suzuka, sottolineando come il suo obiettivo sia almeno quello di ottenere il podio Pochi obiettivi per Raikkonen in questo finale di stagione, se non quello di provare ad aiutare Sebastian Vettel in una rincorsa al Mondiale che si prospetta davvero in salita. photo4/Lapresse Il finlandese tra cinque gare lascerà la Ferrari e spera di farlo nel migliore modo possibile, magari centrando ...

F1 - Todt non si nasconde : “polemica inutile sul team order Mercedes. Raikkonen? Pilota fantastico ma…” : Il numero uno della Federazione ha parlato dell’ordine di scuderia della Mercedes, soffermandosi poi anche sulla situazione in casa Ferrari Non si fa che parlare del team order dato a Bottas durante il Gp di Sochi, se ne è discusso anche a pochi giorni dalla gara del Giappone, in programma domenica sul circuito di Suzuka. photo4/Lapresse Sulla questione è intervenuto anche il presidente della FIA Todt, esprimendo il proprio punto di ...

F1 - Raikkonen non si smentisce mai : “mi aspettavo che mi sarei annoiato” : Gara piuttosto piatta quella del pilota finlandese, quarto al traguardo dietro al compagno di squadra Vettel Senza infamia e senza lode, si riassume tutta qui la gara di Kimi Raikkonen in Russia. Il pilota della Ferrari resta lontano dalle posizioni di vertice, senza ingaggiare alcun duello ma difendendo il proprio posto ai piedi del podio. photo4/Lapresse Un pomeriggio noioso per Iceman, come sottolinea lui stesso nel post gara: ...

F1 - Ferrari - Raikkonen : 'Buon feeling con la monoposto - ma non è bastato' : Questo non è un tracciato particolarmente adatto per i sorpassi, ma domani faremo del nostro meglio e vedremo quello che accadrà ", ha concluso il campione del mondo 2007. F1 - Ferrari, Raikkonen: '...

F1 Ferrari - Raikkonen : «Periodo così - ma la macchina non da problemi» : SOCHI - Kimi Raikkonen chiude in quarta posizione le qualifiche del Gp di Russia, a otto decimi e mezzo dalla pole di Bottas e a tre decimi dal compagno di squadra Vettel. ' Non ci sono problemi con ...

F1 – Raikkonen dritto e conciso dopo le qualifiche a Sochi : “non c’è niente che non va - è solo un periodo che non gira bene” : Kimi Raikkonen parla subito dopo le qualifiche del sedicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno sul circuito di Sochi Una doppietta tutta Mercedes quella che domani partirà dalla prima fila del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi è stata decisa, grazie alle qualifiche appena terminate, la griglia di partenza, che in occasione del sedicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno si schiererà al via. Il poleman di ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Non ho problemi - è solo un periodo così” : Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare della quarta posizione nelle qualifiche del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non è riuscito a brillare, ha faticato al volante di una Rossa decisamente molto spenta e ha steccato totalmente dovendosi così accodare alle due Mercedes e a Sebastian Vettel. Il finlandese è stato come sempre di poche parole nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, palesando un’evidenza ...