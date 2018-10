F1 | guai in vista per Sebastian Vettel ad Austin | il tedesco sotto investigazione dopo le

Manchester United - guai in vista per Mourinho : il portoghese rischia la squalifica per espressioni offensive : Un’esultanza sopra le righe potrebbe costare cara allo Special One, deferito dalla Football Association per quanto accaduto dopo la vittoria con il Newcastle L’esultanza messa in mostra da José Mourinho dopo la vittoria contro il Newcastle potrebbe costargli cara, visto il deferimento ricevuto dalla Football Association. L’allenatore del Manchester United, infatti, ha indotto la FA ad aprire un’inchiesta per le ...

FIFA 19 scaricherà Cristiano Ronaldo? guai in vista per il campione portoghese : FIFA 19 è approdato sul mercato da ormai più di una settimana, e milioni sono gli utenti da tutto il mondo che hanno allacciato i propri scarpini digitali e si sono lanciati sui campi da gioco confezionati da Electronic Arts. A fare capolino sugli scaffali degli utenti, in bella mostra, ci sarà poi indubbiamente il faccione di Cristiano Ronaldo, uomo copertina del titolo assieme a un altra stella del firmamento calcistico quale è Neymar. Ma la ...

Non dirlo al mio capo 2 - anticipazioni 27 settembre : guai in vista per Lisa : Durante la terza puntata di Non dirlo al mio capo 2, trasmessa su Rai 1 il 27 settembre 2018, assisteremo al tradimento di Enrico. Quest’ultimo infatti si ritroverà ancora attirato dalla sua ex moglie. Rai 1, come fatto in precedenza, manderà in onda la fiction in due episodi con i grandi Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Non dirlo al mio capo 2, trame del 27 settembre Come sempre in ogni prima serata della fiction di Rai 1 vanno in ...

Milan - Higuain furioso dice no all'intervista post partita : il motivo : Gonzalo Higuain ha finito la partita… furioso. Nonostante il gol. Il Pipita voleva a tutti costa la vittoria. Lo rivela Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Cagliari: 'Dopo la partita lo volevamo intervistare. Ci aspettavamo di trovarlo felice per il gol. Quando si è avvicinato l'ufficio stampa per dirglielo, Gonzalo è andato via molto, molto ...

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3/ Anticipazioni e diretta 11 Settembre : guai in vista per Bruno : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni prima puntata 11 Settembre: Gigi Proietti torna a vestire i panni del giornalista Bruno Palmieri. La trama dell'episodio.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 22:16:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Luigi e Lorenzo - guai in vista? Un interesse comune (Trono Classico) : Uomini e Donne/ Anticipazioni: Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi saranno alle prese con la stessa ragazza? I tronisti hanno puntato Carolina, ecco chi è.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 07:05:00 GMT)