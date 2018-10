F1 | Gp Usa | dominio Mercedes nelle prime libere bagnate Vettel | tre posizioni di

LIVE Olanda-Usa volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-2 - dominio delle Campionesse del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca la seconda parte della Pool H della Final Six, le americane tornano in campo dopo aver perso contro la Cina e si giocano tutto in questa partita: devono assolutamente vincere se vogliono sperare di volare in semifinale (sarebbe matematica in caso di successo per 3-0 o 3-1), altrimenti dovrebbero salutare la ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brandt Snedeker in fuga nel Safeway Open! Dominio Usa nelle prime posizioni : Brandt Snedeker vola al comando del Safeway Open, primo torneo del circuito del PGA Tour 2019, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Silverado Resort and Spa North a Napa, in California. Lo statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-7) e ha spiccato il volo, recuperando 3 posizioni ed ergendosi in vetta alla leaderboard con 13 colpi sotto il par. Snedeker dispone di ben 3 lunghezze di vantaggio su un trio ...

LIVE Usa-Russia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-0 - dominio americano! Russi eliminati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Posta in palio elevatissima al Pala Alpitour di Torino dove si entra nel vivo della terza fase della rassegna iridata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon ...