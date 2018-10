F1 | GP Usa 2018 | prove libere Orario d’inizio e come vederle in tv

Fernando Alonso - GP Usa 2018 : “Sto ancora lavorando sui miei programmi per il 2019. Per Hamilton è arrivato il momento di godersi le sue vittorie - sono contento per lui” : Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui l’iberico Fernando Alonso ha espresso la sua opinione su diversi argomenti importanti riguardanti il suo futuro e quello della Formula 1. “Come sempre sarà una gara speciale qui grazie a tutti i fan che ci sono e speriamo di poter vedere un bello spettacolo durante il weekend. Le condizioni meteo qui sono sempre ...

Andamento cambio Euro/Dollaro Usa del 18/10/2018 - ore 15.40 : Giornata cauta per il cross-rate Euro contro Dollaro , in perfetta sintonia con l'Andamento piatto dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,15, ...

F1 - GP Usa 2018 : prove libere. A che ora cominciano e su che canale vederle in tv : A partire da domani comincerà il weekend di gara del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2018, diciottesima tappa del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Austin, che ospita il GP USA dal 2012, andrà in scena l’ennesimo duello tra Hamilton e Vettel e tra Ferrari e Mercedes (con la Red Bull in agguato), con il britannico che ha sulla racchetta il primo match point della stagione per vincere il campionato. Il Re Nero ha la ...

Andamento cambio Euro/Dollaro Usa del 17/10/2018 - ore 15.40 : Movimento fiacco per il cross-rate Euro contro Dollaro , che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha iniziato a trattare ...

F1 - GP Usa 2018 : a che ora si corre e come vederlo in tv su Sky e TV8 : Il Mondiale di Formula Uno 2018 saluta l’Estremo Oriente e si prepara per la doppietta Stati Uniti-Messico che si disputeranno senza soluzione di continuità. La prima tappa, la 18esima di questa stagione, si disputerà ad Austin, sul Circuit Of The Americas, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018. Sulla splendida pista texana Lewis Hamilton cercherà di vincere la gara e stappare lo champagne per festeggiare il suo quinto titolo iridato ...

F1 - GP Usa 2018 : Sebastian Vettel non è più intoccabile. Ferrari delusa e all’orizzonte incombe l’incubo Leclerc… : Il quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte e sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus vuol dare spettacolo ai suoi fans texani. Liberty Media, colosso statunitense delle comunicazioni che gestisce il campionato, ci terrà a fare bella figura davanti ai connazionali e la presentazione dei piloti il giorno della gara in stile “States” potrebbe essere riproposta dopo la novità dell’anno ...

F1 - GP Usa 2018 : la Ferrari ha dilapidato un vantaggio tecnico evidente. Errori umani e di sviluppo : la Mercedes ringrazia e domina : La Ferrari si appresta ad affrontare la doppietta Stati Uniti-Messico con il morale decisamente sotto i tacchi. Il Mondiale piloti 2018 è già ampiamente indirizzato verso Lewis Hamilton, mentre per quanto riguarda quello costruttori, i discorsi sono quasi chiusi e, di conseguenza, iniziano i processi all’interno della scuderia di Maranello. A differenza della scorsa annata, tuttavia, c’è la netta sensazione che mai come in questa ...

Basket femminile - 2a giornata 2018-2019 : Venezia espugna RagUsa e va in testa alla classifica : La Reyer Venezia cancella in parte la delusione per la mancata qualificazione all’Eurolega, superando nel recupero della seconda giornata in trasferta la Passalacqua Ragusa per 75-72. Una vittoria che permette in questo modo alla squadra di coach Liberalotto di portarsi in vetta alla classifica insieme a Schio e Napoli. Tra le fila della Reyer la migliore è Marie Isabelle Gulich, che mette a referto 22 punti. In doppia cifra chiude anche ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina - avanzano anche Slovenia - Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia - Australia - Usa e Cina : Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora ...

Andamento cambio Euro/Dollaro Usa del 16/10/2018 - ore 15.40 : Giornata in moderato rialzo per il cross-rate Euro contro Dollaro , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a ...

F1 - GP Usa 2018 : i precedenti della Ferrari ad Austin : Dopo una settimana di pausa il Mondiale di Formula Uno sbarca nel Texas, più precisamente ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 (clicca qui per programma e tv). Sul COTA – Circuit Of The Americas andrà in scena il 18esimo appuntamento della stagione, su un tracciato che, sostanzialmente, si potrebbe definire come la seconda casa di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica (e presto cinque volte iridato in F1) su ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018 : Bertozzi e Scampoli si giocheranno l’accesso in finale con gli Usa : Sarà la coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsey Sparks ad affrontare domani alle 16 le azzurre Scampoli e Bertozzi nella sfida che vale la finale del torneo femminile di Beach Volley delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Newberry/Sparks hanno vinto una delle sfide più attese di giornata battendo 2-1 (21-19, 17-21, 15-9) le spagnole Alvarez/Moreno. Nell’altra semifinale le super favorite russe Bocharova/Voronina, che hanno ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Bertozzi/Scampoli si giocano la finale con gli Usa : Sarà la coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsey Sparks ad affrontare domani alle 16 le azzurre Scampoli e Bertozzi nella sfida che vale la finale del torneo femminile di Beach Volley delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Newberry/Sparks hanno vinto una delle sfide più attese di giornata battendo 2-1 (21-19, 17-21, 15-9) le spagnole Alvarez/Moreno. Nell’altra semifinale le super favorite russe Bocharova/Voronina, che hanno ...

Borsa - JerUsalmi : bene Ipo - 2018 sarà su livelli record : Milano, 15 ott., askanews, - 'Le Ipo in Borsa stanno andando bene. Quest'anno si chiuderà vicino a livelli record, nonostante il rallentamento registrato dopo le elezioni che si protrae ancora adesso'.