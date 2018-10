F1 | GP Stati Uniti 2018 | a che ora iniziano le prove libere e su che canale vederle in tv

Gli Stati Uniti hanno aperto un’inchiesta sugli abusi sessuali della Chiesa cattolica in Pennsylvania : È la prima volta che interviene il governo federale: finora i casi erano Stati gestiti dalla Chiesa e dai singoli Stati The post Gli Stati Uniti hanno aperto un’inchiesta sugli abusi sessuali della Chiesa cattolica in Pennsylvania appeared first on Il Post.

Virgin Hyperloop One : 30 minuti per attraversare gli Stati Uniti : ... sulla base di quanto già realizzato nel mondo: di fatto, il futuro dei trasporti sembra sempre più roseo.

Lewis Hamilton - GP Stati Uniti 2018 : “La mia concentrazione è su vincere questa gara. Non penso al titolo” : Un Lewis Hamilton super concentrato quello del GP degli Stati Uniti 2018, ad Austin, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico della Mercedes, con i suoi 67 punti di vantaggio sulla Ferrari di Sebastian Vettel, ha il primo match point per chiudere la partita iridata e conquistare il suo quinto titolo. Il fuoriclasse inglese, però, non vuole mettersi ulteriore pressione. Per lui questo è un fine settimana come un ...

Daniel Ricciardo - GP Stati Uniti 2018 : “Voglio tornare sul podio e sono convinto che la macchina sarà competitiva” : Daniel Ricciardo è apparso, come sempre, sorridente e spensierato nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv). L’australiano spera di avere a disposizione una RB14 nuovamente competitiva, su una pista che, a sua detta, è una delle sue preferite. L’obiettivo primario dell’alfiere della Red Bull sarà tornare nuovamente sul podio, dato che ...

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Austin 2018 - Stati Uniti - : live 17:06 18 ott Dalle 18 seguiremo insieme la conferenza stampa che apre il lungo fine settimana del GP di Austin , in Texas. Fernando Alonso , McLaren, , Romain Grosjean , Haas, , Lewis ...

Le foto della carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti : Oltre 2.000 persone sono partite dall'Honduras e stanno andando avanti: le minacce di Trump non sono servite a molto The post Le foto della carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

C’è una misteriosa malattia negli Stati Uniti : Causa debolezza e paralisi muscolare nei bambini e i casi sono in aumento: si sospetta c'entrino alcuni virus, ma non se ne capiscono le cause The post C’è una misteriosa malattia negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

F1 - GP Stati Uniti 2018 : il caso Mercedes. La FIA approva la modifica ai cerchi delle ruote posteriori. Due pesi e due misure? : Tutto conforme al regolamento o quasi… La FIA ha emesso il suo giudizio relativamente al caso dei cerchi modificati delle ruote posteriori della Mercedes che qualche perplessità l’avevano generata nel Circus della F1. Come era stato infatti rivelato da motorsport.com la Ferrari, attraverso una lettera di segnalazione alla Federazione Internazionale, aveva fatto presente come la modifica presente sulla W09 Hybrid potesse essere una ...

Formula 1 : domenica Gp Stati Uniti ad Austin - diretta tv su Sky e Tv8 : Si correra' domenica 21 ottobre sul Circuito delle Americhe ad Austin il Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesima prova del Mondiale di Formula 1 2018 [VIDEO]. La gara potrebbe risultare decisiva per la vittoria del titolo piloti, con Lewis Hamilton che può gestire ben 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel. Con quattro gare ancora da disputare, Austin inclusa, l'inglese della Mercedes è ormai ad un passo dal suo quinto titolo ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP degli Stati Uniti. Lewis Hamilton vincerà il titolo già ad Austin? : E dopo l’appuntamento nel Paese del Sol Levante il Circus della Formula Uno fa rotta in Texas, ad Austin (Stati Uniti), per il quartultimo round della stagione 2018. La Mercedes e Lewis Hamilton si presentano ai nastri di partenza con la ferma intenzione di replicare le ultime prestazioni dominanti che hanno permesso al pacchetto anglo-tedesco di ipotecare i due titoli piloti e costruttori salvo crolli improvvisi. La Ferrari, dunque, spera ...

Stati Uniti : Fed pubblica i verbali della riunione di settembre - si punta a nuovi graduali rialzi dei tassi : Washington, 17 ott 21:31 - , Agenzia Nova, - Nei verbali della riunione di settembre, i funzionari della Federal Reserve , Fed, evidenziano come la forte economia stia giustificando il... , Was,

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Argentina profeta in patria nel maschile - al femminile oro per gli Stati Uniti : Si sono conclusi i tornei di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella competizione maschile, l’Argentina ha vinto la medaglia d’oro battendo in semifinale l’Ucraina per 18-16 e in finale il Belgio per 20-15. Grandissimo protagonista di entrambe le partite è stato Marco Giordano Gnass, che ha realizzato i punti decisivi della semifinale e ha poi dominato l’ultimo atto, dando inoltre modo a ...

Il 20 novembre Italia-Stati Uniti amichevole a Genk : Roma, 17 ott., askanews, - La 'Luminus Arena' di Genk ospiterà martedì 20 novembre, ore 20.45, l'amichevole tra la Nazionale e gli Stati Uniti. Gli Azzurri, che tre giorni prima a Milano affronteranno ...

Calcio - Italia-Stati Uniti si giocherà a Genk. Data - programma - orario d’inizio e tv dell’amichevole : L’amichevole tra la Nazionale italiana di Calcio e gli Stati Uniti si disputerà a Genk (Belgio) martedì 20 novembre. Gli azzurri, tre giorni prima affronteranno a Milano la decisiva sfida di Nations League contro il Portogallo, in cui si giocheranno la qualificazione alle Final Four. Dopo questo match, l’Italia volerà quindi in Belgio per questa prestigiosa sfida con gli USA. Sono 11 i precedenti tra le due nazionali, con gli azzurri che hanno ...