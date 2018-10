F1 Ferrari | Vettel | «Guardiamo avanti | faremo del nostro meglio»

Formula1 : aria di crisi tra Ferrari e Vettel? : Voci di crisi tra Ferrari e Vettel: nonostante le parole al miele pronunciate da Maurizio Arrivabene al Festival dello Sport di Trento alcuni giorni fa, il pilota tedesco non sarebbe soddisfatto della Rossa. Che nel team l'aria sia tesa, ormai pare sulla bocca di tutti: ultimo a pronunciarsi in tal merito Felipe Massa,...

F1 - GP Usa 2018 : Sebastian Vettel non è più intoccabile. Ferrari delusa e all’orizzonte incombe l’incubo Leclerc… : Il quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte e sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus vuol dare spettacolo ai suoi fans texani. Liberty Media, colosso statunitense delle comunicazioni che gestisce il campionato, ci terrà a fare bella figura davanti ai connazionali e la presentazione dei piloti il giorno della gara in stile “States” potrebbe essere riproposta dopo la novità dell’anno ...

Retroscena Ferrari - rapporti tesissimi tra Vettel e Arrivabene : il tedesco isolato dal resto della squadra : Secondo quanto filtra da Maranello, i rapporti tra Vettel e la squadra sarebbero ai minimi storici dopo alcune decisioni prese nel corso di questa stagione Il Mondiale è ormai andato, la Ferrari si lecca le ferite e si interroga sui numerosi errori commessi nell’arco dell’intera stagione. Photo4/LaPresse Leggerezze che portano soprattutto la firma di Sebastian Vettel, colpevole di aver gettato al vento numerosi punti ...

F1 - la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? I troppi errori hanno minato l’autorevolezza del tedesco : Sebastian Vettel è sicuramente un ragazzo fortunato. Ha il privilegio di guidare da anni una Ferrari di Formula Uno, guadagna cifre notevoli e fa quello che sognava sin da bambino. La sua maggiore fortuna, in questo momento, è però un’altra: non avere come superiori Jean Todt e Ross Brawn. Il motivo? Se al timone della scuderia di Maranello fossero ancora presenti i due boss dell’epopea di Michael Schumacher, infatti, il tedesco ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Non partiamo battuti per Austin. Vettel sarà prima o poi campione del mondo con la Ferrari” : Il Mondiale di Formula 2018, quando mancano quattro gare al termine della stagione, sembra ormai orientato in favore di Lewis Hamilton e della Mercedes. Il britannico, in vetta alla graduatoria iridata con 67 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel, pare avere il campionato in mano. Le sei vittorie ottenute nelle ultime sette gare hanno impresso il marchio del fuoriclasse delle Frecce d’Argento ma il Team Principal della Rossa ...

Formula 1 - Arrivabene è certo : “Vettel vincerà il Mondiale con la Ferrari” : Maurizio Arrivabene è certo delle enormi qualità di Vettel e della Ferrari e fa una promessa importante ai tifosi della rossa che sperano nel ritorno alla vittoria “Quando sento in cuffia Sebastian Vettel mi sembra di parlare con Michael Schumacher“. Esordisce così Maurizio Arrivabene parlando della Ferrari e di Sebastian Vette, un paragone non certo da poco per il pilota della rossa. Parlando al Festival dello Sport. Il team ...

F1 - Briatore distrugge Vettel e la Ferrari : “qualcuno spieghi a Sebastian che le gare durano 50 giri” : Il manager italiano non ha avuto remore a scagliarsi contro Vettel e la Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sul Mondiale in corso di svolgimento Un Mondiale gettato alle ortiche, per colpa di errori e sbagli di strategia. Sebastian Vettel e la Ferrari non sono riusciti a tenere testa alla Mercedes, apparsa più cinica nella seconda parte di stagione, dove il britannico ha ingranato le marce alte rifilando un pesantissimo gap in ...

F1 - Vettel e quella frecciatina alla Ferrari : “nelle ultime gare abbiamo reso la vita facile alla Mercedes” : Il pilota tedesco non ha nascosto la propria amarezza per la piega presa da questo Mondiale, ormai quasi nelle mani di Hamilton e della Mercedes La situazione ormai è quasi disperata, la Ferrari e Sebastian Vettel hanno pochissime chances di sfilare i titoli mondiali a Hamilton e alla Mercedes. Stefano Porta/LaPresse I punti di svantaggio sono ormai troppi quando mancano quattro gare alla conclusione, con il britannico che potrebbe ...