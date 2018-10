F1 Ferrari | Raikkonen | «Possiamo tornare a fare buone gare»

F1 - Kimi Raikkonen : “Pentito per quello che ho fatto a Monza? Ho fatto la mia gara. La Ferrari ha deciso sul mio futuro” : Kimi Raikkonen è pronto per scendere in pista nel GP degli Stati Uniti, ad Austin (Texas). Il finlandese della Ferrari spera, come anche il suo compagno di squadra Sebastian Vettel, di avere a disposizione una Rossa performante per provare a contrastare Lewis Hamilton e la Mercedes e rovinare la festa mondiale al britannico. Il finnico, però, intervistato da “La Repubblica” è tornato sui temi che hanno riguardato il GP d’Italia, a ...

F1 Ferrari - multa per Raikkonen : urta macchina parcheggiata : GINEVRA - multa per Kimi Raikkonen a causa di un incidente avvenuto a Baar, il comune dove risiede in Canton Zugo: il pilota della Ferrari è stato sanzionato con 350 franchi svizzeri, circa 300 euro, ...

F1 - Gp Giappone : vince Hamilton - male le Ferrari. Raikkonen quinto - Vettel sesto : ''Un disastro'' : Campione del mondo già la prossima settimana? Facciamo un passo alla volta, è vero che c'è un grande gap tra me e Sebastian, ma vediamo di far bene e non cantare subito vittoria'. Sebastian Vettel ...

F1 – Raikkonen non fa segreto dell’erroraccio Ferrari in qualifica : “con questa gomma abbiamo perso ogni possibilità” : Kimi Raikkonen commenta le qualifiche del Gp di Giappone appena terminate: a Suzuka è un disastro per la Ferrari e dominio Mercedes La strategia gomme della Mercedes premia Lewis Hamilton durante le qualifiche del Gp del Giappone e lo consacra per l’80ª volta in carriera poleman. La pioggia, che ha bagnato l’asfalto del circuito di Suzuka durante la Q3, ha invece danneggiato la prestazione della Ferrari. La scuderia di ...

F1 - Raikkonen mette in ansia la Ferrari : “ho faticato come sempre - c’è tanto lavoro da fare” : Il pilota della Ferrari ha parlato dopo la seconda sessione di prove libere del Gp di Suzuka, sottolineando come ci sia ancora molto lavoro da fare Non è stato certamente un buon venerdì per la Ferrari quello trascorso oggi a Suzuka, dove le due monoposto del Cavallino non sono riuscite a tenere il passo delle due Mercedes. Photo4/LaPresse Otto decimi il distacco di Vettel da Hamilton, un gap davvero pesante che rischia di condizionare il ...

F1 - in Giappone nuova livrea per le Ferrari di Vettel e Raikkonen : Il cambio di colorazione, ritiene Autosport, segna " una nuova spinta da parte dell'azienda a trasformare le sue attività commerciali, soprattutto nei campi della scienza, della tecnologia e dell'...

F1 - Hamilton : «La Ferrari ha sbagliato a mollare Raikkonen» : ROMA - La Ferrari ha commesso un errore a mandare via Raikkonen e lasciare il suo posto a Charles Leclerc. Lo ha detto senza mezzi termini il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, stupito dalla ...

F1 - Hamilton ‘distrugge’ la Ferrari : le parole sull’addio di Raikkonen sono sorprendenti : Il pilota della Mercedes ha etichettato come insensata la scelta della Ferrari di privarsi di Raikkonen a partire dalla prossima stagione La prossima stagione le strade di Raikkonen e della Ferrari si separeranno, con il finlandese che si metterà al volante della Sauber-Alfa Romeo lasciando il sedile di Maranello a Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Una scelta molto criticata da parte di tifosi e addetti ai lavori, che hanno espresso la ...

GP di Russia - la Ferrari di Raikkonen in testa davanti alla Red Bull di Verstappen. Bottas 3° : PARTENZA - Le Mercedes scattano bene, Vattel ci prova a scavalcare Hamilton, ma il campione del mondo sfrutta la scia del compagno di squadra e mantiene la posizione. SOCHI - Scattano in seconda fila ...

F1 - Ferrari - Raikkonen : 'Buon feeling con la monoposto - ma non è bastato' : Questo non è un tracciato particolarmente adatto per i sorpassi, ma domani faremo del nostro meglio e vedremo quello che accadrà ", ha concluso il campione del mondo 2007. F1 - Ferrari, Raikkonen: '...

F1 Ferrari - Raikkonen : «Periodo così - ma la macchina non da problemi» : SOCHI - Kimi Raikkonen chiude in quarta posizione le qualifiche del Gp di Russia, a otto decimi e mezzo dalla pole di Bottas e a tre decimi dal compagno di squadra Vettel. ' Non ci sono problemi con ...

F1 - Vettel e Raikkonen criptici dopo le prove libere a Sochi : in casa Ferrari nascondono qualcosa : Buone sensazioni per i due piloti della Ferrari dopo le prime due sessioni di prove libere a Sochi, Vettel più loquace di Raikkonen Non proprio un pomeriggio da ricordare per la Ferrari quello trascorso a Sochi, Vettel e Raikkonen hanno chiuso la seconda sessione di prove libere al quinto e sesto posto, lontanissimi dalle due Mercedes di Hamilton e Bottas. photo4/Lapresse Nonostante il gap incassato nelle FP2, il tedesco non è apparso ...