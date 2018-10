F1 | Arrivabene mette le cose in chiaro | “la Ferrari non sta dormendo Vettel? Le critiche

sportfair

: ...certo che siamo messi male se la Ferrari mette Antonini a 'registrare' quello che dice Arrivabene durante le int… - RomanoTomasi : ...certo che siamo messi male se la Ferrari mette Antonini a 'registrare' quello che dice Arrivabene durante le int… - LaJambeNoir7 : @lightsovt Purtroppo avere una macchina non dominante ti mette sempre in situazioni di pressione e la pressione fa… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il team principal dellaha parlato in conferenza stampa alla fine della prima giornata di libere, soffermandosi sul momento die sugli obiettivi della scuderia Momento difficile per la, lo dimostra il venerdì di prove libere del Gp di Austin concluse a distanza siderale dalla Mercedes. A rovinare ancora di più la giornata è la penalizzazione di, che dovrà arretrare di tre posizioni in griglia per non aver rallentato in regime di bandiere rosse nel corso della FP1. LaPresse/Photo4 Una mazzata per il tedesco, che dovrà fare i conti anche con la pioggia, elemento che favorisce ancora di più Lewis Hamilton. Su questo e altri argomenti si è soffermatonel corso della conferenza stampa dei team principal: “per noi la pioggia non è un fattore che determinerà il risultato, chiaramente può rimescolare le carte ma non ci preoccupa più di tanto. ...