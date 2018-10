Everybody' s Golf VR è in arrivo la prossima primavera

Everybody's Golf arriva su PS VR : ecco il trailer di questa versione : Nel corso della trasmissione PlayStation LineUp Tour che si è tenuta nell'ambito del Tokyo Game Show 2018, Sony ha annunciato una versione per PS VR dell'apprezzato Everybody's Golf.Come riporta PushSquare, utilizzando il visore per la realtà virtuale di Sony potremo giocare a Golf in prima persona, controllando il bastone con il DualShock 4 o il PS Move. In entrambi i casi, i sensori di movimento integrati in entrambe le periferiche ...