Eurolega | Micov e Nedovic implacabili Milano travolge l' Olympiacos

Eurolega Basket – Micov esalta l’Olimpia Milano : “vogliamo dimostrare a tutta Europa che siamo competitivi” : Vladimir “Vlado” Micov trascina l’Olimpia Milano al successo nell’esordio in Eurolega, poi esalta il talento della formazione italiana e lancia la sfida agli altri team europei Esordio con vittoria per l’Olimpia Milano nella prima partita di Eurolega. La formazione italiana ha superato in trasferta il Buducnost per 71-82, trascinata dall’ottima prestazione di Micov che ha chiuso con 15 punti, 2 assist e 3 rimbalzi. ...

Basket - Pagelle Buducnost-Milano - Eurolega 2018-2019 : buono l’esordio di Della Valle - ma il vero solutore di problemi è Micov : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena giocato: A|X ARMANI EXCHANGE MILANO Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in ...