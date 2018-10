Esondazioni | frane e allagamenti Per la Sicilia è stata una giornata durissima

agi

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Nubifragi,, crolli e, con molte strade trasformate in fiumi di acqua, fango e detriti e gente salita sui tetti. Laorientale travolta dall'ondata di maltempo. Particolarmente colpite le province di Catania e Siracusa. Non risparmiati neppure l'Ennese, il Ragusano e il Messinese. Strade in tilt, binari allagati, voli dirottati. Leggi anche gli articoli su Fatto Quotidiano, Il Giornale die RaiNewse onde anomale Nel Siracusano particolarmente pesante la situazione a Lentini, in contrada Reina, dove diverse persone si sono rifugiate sui tetti e sono state tratte in salvo dagli elicotteri e da personale di terra. I carabinieri sono dovuti intervenire per salvare automobilisti rimasti intrappolati dentro i veicoli sulle strade divenute torrenti a causa dell'esondazione del fiume San Leonardo; per questioni di ...