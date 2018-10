Erg | 80 anni di energia in mostra a Palazzo Ducale

Clinica 'degli orrori' Santa Rita - 15 anni per Brega Massone : annullato l'Ergastolo : Quindici anni di carcere . È questa la condanna inflitta a Pier Paolo Brega Massone , l'ex primario di chirurgia toracica della Clinica Santa Rita nel processo d'appello bis per la morte di 4 pazienti ...

Clinica degli orrori - 15 anni a Brega Massone |In primo grado per il chirurgo c'era stato l'Ergastolo : Pier Paolo Brega Massone, l'ex chirurgo toracico della Clinica Santa Rita, è stato condannato a 15 anni di carcere nel processo bis davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, con al centro la morte di quattro pazienti. I giudici hanno riformulato l'accusa per i due in omicidio preterintenzionale.

Via l'Ergastolo - 15 anni a Brega Massone : I giudici della corte d'assise d'appello di Milano hanno 'cancellato' l'ergastolo per Pier Paolo Brega Massone riducendo la condanna a 15 anni di carcere e hanno condannato a 7 anni e 8 mesi Fabio ...

Via l'Ergastolo - 15 anni a Brega Massone : Milano, 19 ott. - (AdnKronos) - I giudici della corte d'assise d'appello di Milano hanno 'cancellato' l'ergastolo per Pier Paolo Brega Massone riducendo la condanna a 15 anni di carcere e hanno condannato a 7 anni e 8 mesi Fabio Presicci nel processo d'appello bis all'ex primario di chirurgia toraci

Alessandra Drusian è Annie Lennox/ Video - emErge troppo la sua personalità? (Tale e quale show 2018) : Nella sesta puntata di Tale e quale show 2018, in onda questa sera su Rai 1, Alessandra Drusian dovrà imitare Annie Lennox degli Eurythmics.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:45:00 GMT)

Brega Massone - Ergastolo cancellato : pena ridotta a 15 anni : La sentenza del processo milanese d'appello-bis fa cadere l'ipotesi di omicidio volontario per l'ex chirurgo toracico pavese della clinica Santa Rita di Milano

Milano - Ergastolo cancellato in appello a Brega Massone : pena ridotta a 15 anni : La Corte d'Assise d'appello ha riqualificato il reato, da omicidio volontario a preterintenzionale, per l'ex primario della clinica Santa Rita

Clinica S.Rita : 15 anni in appello all'ex primario Brega - cancellato l'Ergastolo : Ergastolo cancellato, in appello, all'ex primario della Clinica Santa Rita di Milano Pierpaolo Brega Massone. La Corte d'Assise d'appello la ha condannato a 15 anni riqualificando il reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale in relazione a 4 morti sospette in sala operatoria. Pena ridotta anche per suo vice, Fabio Presicci, condannato a 7 anni e 8 mesi contro i 24 anni e 4 mesi del primo grado.

Con Marvin e Prezioso l'enErgia sa di Anni 90 : Per capire il fenomeno Anni Novanta, non si può prescindere da Marvin e Andrea Prezioso. Più che due dj, sono ormai un brand, con un'identità ben precisa, che va ricercata, appunto, nelle hit che ...

Manovra - Boeri : 'Condono devastante - per pensioni 140 mld in 10 anni' - M5S : 'VErgogna' : ROMA Il 'Condono tributivo' previsto in Manovra ha 'un doppio effetto: non soltanto sulla raccolta contributiva, ed è un effetto negativo nell'aspettativa che genera perchè si pensa che prima o poi ci ...

Neil Patrick Harris rivela : «Whoopi GoldbErg mi offrì del sesso quando avevo 15 anni» : 'Il mio primo film? L'ho girato proprio con Whoopi Goldberg , lei mi fece una specie di proposta indecente'. Una rivelazione clamorosa, quella di Neil Patrick Harris , 45enne attore statunitense che, ...

EnErgia : ministro Economia Montenegro Sekulic - in cinque anni investiti 350 milioni di euro : Podgorica, 15 ott 10:56 - , Agenzia Nova, - In Montenegro sono stati investiti 350 milioni di euro per il sistema energetico nel corso degli ultimi cinque anni. Lo ha comunicato il...

VIOLENTA FIGLIA DI UN MESE : CONDANNATO A 244 ANNI/ Ultime notizie : super-Ergastolo - orco sotto effetto droghe : VIOLENTA FIGLIA di un MESE: CONDANNATO a 244 ANNI: super-ergastolo ad un orco di Wako, Texas. La bambina, che oggi ha 4 ANNI, fortunatamente si è ripresa. (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:47:00 GMT)

Lugnano in Teverina - dagli scavi riemErge la tomba di una bambina di 10 anni forse uccisa dalla malaria : Custodisce i resti di una bambina di 10 anni la tomba rivenuta durante gli scavi nell'area archeologica di Poggio Gramignano a Lugnano in Teverina. La tomba presenta al suo interno il corpo della ...