Emily Ratajkowski | la modella fa impazzire i fan | balletto sexy in barca VIDEO

Emily Ratajkowski ‘rispolvera’ il suo sex appeal estivo : il VIDEO del balletto da infarto : Emily Ratajkowski ricorda la sua sexy estate su Instagram, il balletto sullo yacht insieme all’amica è incredibilmente hot Incredibilmente sexy Emily Ratajkowski sulla barca. La bellissima modella statunitense, tra le più sexy indossatrici in circolazione, posta un VIDEO su Instagram risalente a quest’estate in cui balla sullo yacht insieme ad un’amica. Emily coglie l’occasione del compleanno della bellissima ...

Caso Kavanaugh - proteste a Washington : fermate anche Emily Ratajkowski e Amy Schumer : La denuncia della top model sui social: “Gli uomini che fanno del male alle donne non possono più essere posti in posizioni di potere”

#MeToo - Emily Ratajkowski arrestata durante le proteste contro la nomina di Kavanaugh : “Le donne in questo Paese non contano” : “Oggi sono stata arrestata mentre protestavo contro la nomina di Brett Kavanaugh a giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, un uomo che è stato accusato da più donne di violenza sessuale. Gli uomini che fanno del male alle donne non possono più essere posti in posizioni di potere. questo è un messaggio che le donne in questo Paese non contano“. A scriverlo sul suo profilo Instagram, che conta ben 19,8 milioni di follower, è ...

Emily Ratajkowski e Amy Schumer - arrestate per protesta : L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer Dopo il caso di Susan Sarandon, arrestata lo scorso giugno durante una marcia di protesta contro Donald Trump, altre due famose sono finite in manette. La modella Emily Ratajkowski e l’attrice Amy Schumer sono state fermate a Washington perché tra le partecipanti a ...

Emily Ratajkowski in manette - la modella arrestata per aver preso parte ad una manifestazione [GALLERY] : Emily Ratajkowski arrestata durante una manifestazione a Washington a favore dei diritti delle donne e contro la nomina del giudice Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti “Oggi sono stata arrestata mentre protestavo contro la nomina di Brett Kavanaugh, – ha scritto Emily Ratajkowski sul suo Instagram a didascalia di una foto che la immortala mentre prende parte al sit in di protesta – un uomo che è stato accusato ...

Emily Ratajkowski : pagella dei look della super modella : La super modella Emily Ratajkowski, regina di Instagram con quasi 20 milioni di followers, non ha timore di mostrarsi poco (o per nulla) coperta… d’altra parte, con un fisico come il suo! Ma quando si veste per i red carpet o per delle semplici uscite (tutte paparazzatissime, ovviamente) sarà sempre glamour com’è sulle passerelle? Ecco qui la mia pagella dei suoi look. Emily Ratajkowski, pagella dei look: a spasso per New ...