Emergenza acqua a Matera | scuole chiuse

Maltempo Sardegna - regione in ginocchio : in 12 ore una “valanga d’acqua” eccezionale - deliberato lo stato di Emergenza : Situazione di massima emergenza in Sardegna, colpita in queste ore da forte Maltempo che ha causato una vittima e un disperso. La pioggia caduta è stata notevole, con quantità superiori del doppio o del triplo rispetto a quella normalmente registrata negli anni in Sardegna. Il record spetta a Capoterra dove in 12 ore sono caduti 353 millimetri d’acqua, pari a oltre il triplo di quanto ci si può aspettare in tutto il mese di Ottobre tenendo ...

Sanità : Emergenza sott’acqua - la mappa delle camere iperbariche : Sono 65 le camere iperbariche attive in Italia, molte concentrate al Sud: Campania e Sicilia spiccano con, rispettivamente, 15 e 13 centri (di cui 2 a Ustica e Lampedusa aperti solo da maggio a ottobre). Ma non tutte sono attrezzate per gestire le emergenze. La mappa salvavita per i subacquei è realizzata dalla Simsi (Società italiana di medicina subacquea e iperbarica) e aggiornata a maggio 2018. Dalla ‘cartina’ pubblicata dalla ...

Bombe d’acqua in Friuli e Marche. Zaia firma stato d’Emergenza Verona : Bombe d’acqua in Friuli e Marche. Zaia firma stato d’emergenza Verona La Protezione civile ha previsto un’allerta arancione per la Lombardia e allerta gialla per le altre zone della Penisola. Il sole dovrebbe tornare a inizio settimana, ma è in arrivo un’altra perturbazione Parole chiave: ...

Bombe d'acqua in Friuli e Marche. Zaia firma stato d'Emergenza Verona | : La Protezione civile ha previsto un'allerta arancione per la Lombardia e allerta gialla per le altre zone della Penisola. Il sole dovrebbe tornare a inizio settimana, ma è in arrivo un'altra ...

Bombe d’acqua in Friuli e Marche - allagamenti a Verona - Zaia firma stato d’Emergenza. A La Spezia fulmine abbatte un campanile : Nelle Marche Bombe d’acqua hanno colpito la costa, come anche in Friuli-Venezia Giulia dove il litorale ha subito allagamenti con interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile. Nello Spezzino un fulmine ha abbattuto parzialmente un campanile

Grecia - potente blackout lascia l’isola di Hydra senza luce e acqua da quasi 2 giorni : dichiarato lo stato di Emergenza : Le autorità greche hanno dichiarato lo stato di emergenza sull’isola di Hydra dopo un potente blackout che ha lasciato al buio l’isola e interrotto il suo approvvigionamento idrico. Il blackout, verificatosi nella mattina di ieri, 26 agosto, ha lasciato che la clinica statale e poche altre aziende dell’isola funzionassero solo con un generatore di emergenza. Lo stato di emergenza è stato dichiarato oggi e una nave della marina ha fornito ...

BOMBA D'ACQUA SUL GARGANO : Emergenza MALTEMPO/ Ultime notizie video : grandine e raffiche di vento - i danni : MALTEMPO, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Legionella : acqua non potabile nel Bresciano - Emergenza idrica per 900 persone : Nel Bresciano, a seguito dell’ordinanza firmata dal vicesindaco di Cazzago, nella frazione di Bornato l’acqua non può essere bevuta né utilizzata per preparare alimenti: scatta così l’emergenza idrica per 900 persone. Il provvedimento si è reso necessario dopo la verifica dell’acqua, che non presenta caratteristiche di potabilità, in seguito all’intervento di sanificazione attuato dal gestore del servizio idrico ...

Terremoto Molise - Borrelli : “Chiederò lo stato di Emergenza”. A Montecilfone “il serbatoio d’acqua instabile - da abbattere” : Dopo la paura per il Terremoto del 16 agosto e le successiva scosse, i Comuni molisani – dove non è svanito il ricordo del sisma di San Giuliano del 2002 – stanno facendo i conti con le conseguenze della scia sismica che sta interessando la provincia di Campobasso. Strade bloccate, lunghe attese per smaltire le centinaia di richieste di controlli alle abitazioni, edifici interdetti perché pericolanti – “come la nostra ...