Emanuele Spedicato | il chitarrista dei Negramaro | è stato dimesso dall’ospedale Inizierà

Negramaro - Emanuele Spedicato dimesso dall’ospedale : la band sposta il tour per aspettarlo : Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito il 17 settembre da emorragia cerebrale, ha lasciato la rianimazione del ‘Vito Fazzi’ di Lecce ed è stato trasferito in un centro specializzato dove potrà affrontare un adeguato percorso di riabilitazione e recupero. Il musicista era già stato dato fuori pericolo qualche settimana fa e i suoi progressi recenti erano molto incoraggianti, tanto che la moglie aveva parlato di ...

Negramaro - Emanuele Spedicato dimesso dall’ospedale : sta bene e farà riabilitazione a Roma : Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito il 17 settembre da emorragia cerebrale, ha lasciato la rianimazione del ‘Vito Fazzi’ di Lecce ed è stato trasferito in un centro specializzato dove potrà affrontare un adeguato percorso di riabilitazione e recupero. Il musicista era già stato dato fuori pericolo qualche settimana fa e i suoi progressi recenti erano molto incoraggianti, tanto che la moglie aveva parlato di ...

Emanuele Spedicato dei Negramaro forse oggi lascerà l'ospedale : Roma, 19 ott. , askanews, - Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito lo scorso 17 settembre da un'emorragia cerebrale, potrebbe uscire dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce per essere ...

Emanuele Spedicato dei Negramaro/ Foto - la moglie Clio Evans : "Auguri amore mio - che sia un nuovo inizio" : Clio Evans, la moglie di Emanuele Spedicato dei Negramaro ad un anno dal matrimonio scrive sui social: "Auguri amore mio, che sia un nuovo inizio" e ringrazia Dio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 00:05:00 GMT)

Negramaro - parla la moglie di Emanuele Spedicato : ‘Che sia un nuovo inizio’ : “Un anno fa ci siamo promessi amore eterno. Lo rifarei altre mille volte amore mio”. Inizia così il post che Clio Evans dedica al marito Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro da settimane ricoverato al Vito Fazzi di Lecce in seguito a un’emorragia cerebrale che ha tenuto con il fiato sospeso amici e colleghi dell’artista. Clio, ora che Lele è fuori pericolo, condivide uno scatto del giorno del loro matrimonio ...

Negramaro - Emanuele Spedicato sta meglio. La gioia di Jovanotti e Fiorello : Emanuele Spedicato sta meglio. La notizia che tutti – fan, amici e colleghi del chitarrista dei Negramaro – aspettavano è finalmente arrivata. Il musicista era stato ricoverato lo scorso 17 novembre in seguito a una emorragia cerebrale che aveva tenuto con il fiato sospeso il mondo dello spettacolo e non solo. Ora finalmente la bella novella annunciata dal bollettino medico, e subito condivisa sui social da personaggi come Jovanotti ...

Negramaro - fuori pericolo il chitarrista Emanuele Lele Spedicato : Emanuele Spedicato, il chitarrista 37enne dei Negramaro, è fuori pericolo. Arriva finalmente la notizia tanto attesa dai suoi familiari e dai fan del musicista colto da emorragia cerebrale il 17 settembre. L’uomo, come riporta Repubblica Bari, è cosciente e vigile, e risponde agli stimoli. Le sue condizioni migliorano giorno per giorno, anche se lentamente. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma l’ultima Tac di controllo ...

Negramaro - il chitarrisa Emanuele Spedicato risponde agli stimoli : Le condizioni di salute di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da emmoragia cerebrale lo scorso 17 settembre, sono in lieve ma continuo miglioramento. Come recita il bollettino medico diffuso dall’ufficio stampa della band, in questi giorni i sanitari del reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce hanno monitorato costantemente i parametri vitali del paziente, risultati sempre buoni, e ...

Negramaro - messaggio per Lele : la band vicina al chitarrista Emanuele Spedicato : Emanuele Spedicato, come sta il chitarrista dei Negramaro? Il messaggio della band rincuora i fan Le ultime notizie su Emanuele Spedicato, Lele de i Negramaro, hanno decisamente rincuorato i fan della band nelle ultime ore. Stando a quanto emerso in questi giorni, infatti, il chitarrista (dopo il ricovero in ospedale a seguito di un’emorragia cerebrale) […] L'articolo Negramaro, messaggio per Lele: la band vicina al chitarrista ...

Emanuele Spedicato ha recuperato lo stato di coscienza. Il chitarrista dei Negramaro resta in prognosi riservata : Sono "in lieve ma continuo miglioramento le condizioni di salute" di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che dallo scorso 17 settembre è ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. Il bollettino medico diffuso dall'ufficio stampa della band salentina evidenzia che "pur restando la prognosi riservata, Spedicato ha evidenziato progressi dal punto di vista neurologico, recuperando lo stato di ...

Emanuele (Lele) Spedicato sta meglio. E noi siamo felici : I fan dei Negramaro e non solo sono in ansia da settimane per le condizioni di salute di Lele Spedicato, chitarrista della band ritrovato da sua moglie privo di sensi. Colpito da emorragia cerebrale lo scorso 17 settembre, è finito in coma, lasciando cari e sostenitori nello sconforto. Si trova ricoverato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, con l’unica buona notizia data dalle sue condizioni stabili. Dopo il primo duro colpo subito, Lele ...

Quadro clinico in lento miglioramento per Emanuele Spedicato dei Negramaro : Il Quadro clinico è “stabile ma in lento miglioramento”. E’ il bollettino medico diffuso nel primo pomeriggio dalla direzione sanitaria

Negramaro - in lento miglioramento le condizioni di Emanuele Spedicato - : La prognosi resta riservata, ma sulla salute del chitarrista i medici esprimono "cauto ottimismo". Gli esami confermano "l'evoluzione positiva del quadro clinico" dopo l'emorragia cerebrale. Messaggio ...

Negramaro - ‘lento miglioramento’ per il chitarrista Emanuele Spedicato : “Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento”. Questo il bollettino medico diffuso nel primo pomeriggio dalla direzione sanitaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce relativo a Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato da lunedì mattina in rianimazione per un’emorragia cerebrale: le ore di angoscia degli scorsi giorni cedono dunque il posto a un cauto ottimismo. Il musicista nelle ultime ore è stato ...