ELOGIO DEL DEFICIENTE

ELOGIO della povertà intelligente - Di Battista & C abbattono il tabù : Dal volontario e volenteroso esilio guatemalteco, Alessandro Di Battista studia il mondo e la vita. L’avevamo lasciato a una trasmissione televisiva in cui illustrava l’occupazione da cui era preso, la conservazione di semi nativi per la coltura di alberi da frutta e la distribuzione di cibo alle comunità piegate dalla miseria. La sovranità aliment...

Spettacoli " "In Cibo meritas" - teatro canzone sull'ELOGIO DEL cibo. I Jazz Glazz presentano l'originale e trascinante show dedicato al vino : Appuntamento venerdì 12 ottobre al Cinema Esperia di Bastia , UMWEB, " Bastia Umbra, - Dalla filosofia del buon bere all'arte del mangiar bene: è "In Cibo meritas" teatro canzone sull'elogio del Cibo, ...

ELOGIO della politica imperfetta : più visione - meno spread : Andrew Cuomo, il governatore di New York che corre per il terzo mandato sostenuto dall'establishment del partito, ha battuto (facilmente) nelle primarie democratiche l’attrice e attivista Cynthia Nixon, nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Miranda nella serie "Sex and the City".

Diego Fusaro e Il nuovo ordine erotico : ELOGIO della famiglia - attacco alla “gendercrazia” - alla femminilizzazione dell’uomo e al pansessualismo voluto dal capitale : Frammenti di un discorso amoroso all’epoca dell’individuo genderizzato, del plusgodimento, e del turbocapitalismo. Diego Fusaro aggiunge un ulteriore tassello alla lunga ed ampollosa esposizione del suo pensiero filosofico ne Il nuovo ordine erotico (Rizzoli). Con un sottotitolo – elogio dell’amore e della famiglia – che promette scintille nel dibattito sull’etica contemporanea. Perché, diciamolo subito, a fare le spese di questo elogio ...

ELOGIO della lentezza davanti a un piatto di pasta : E, aggiungo io perché il dottor Johnson non aveva motivo di preoccuparsene, occorre avere cura assoluta che scienza e diritti della natura vadano d'accordo. E questo, sì, è il problema morale del ...

L'ELOGIO DEL Papa su "lavoro e genio creativo" e la risposta di Crouch sulle riforme di mercato e politiche sociali : "Lavoro e genio creativo per un nuovo ordine economico", ha detto di recente Papa Francesco (intervista a "Il Sole 24 Ore", 7 settembre). Sono indicazioni importanti. Riprendono i temi della sua enciclica "Laudato si'" sulla "cura della casa comune", per lavoro e dignità, persona, sviluppo e giustizia sociale e della "Evangelii Gaudium" ("La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un ...

Gala di Jérome Bel è l ELOGIO della diversità a passi di danza : Al Teatro Argentina di Roma, in collaborazione con Short Theatre, è andato in scena 'Gala' di Jérôme Bel. La nuova creazione del coreografo francese è un evento collettivo che riunisce venti ...

"L'Ucraina scava il fondo" : critiche su ELOGIO ad Hitler del presidente del Parlamento - : L'Ucraina ha toccato il fondo tra tutti gli scandali e le vergogne, ha dichiarato l'ex ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni del Paese Evgeny Chervonenko, commentando le parole del presidente ...

"Le Dolomiti? Una bellezza ultraterrena". L'ELOGIO DEL New York Times : "Per la bellezza ultraterrena delle Dolomiti non servono traduttori". Lo scrive, scherzando sulle tre lingue che si parlato in queste valli, il New York Times in un ampio articolo della serie di reportage di viaggio "36 Hours" (36 ore). Secondo il quotidiano americano, le Dolomiti sono "una delle più belle zone per avventure nella natura, sci, escursionismo, bici, arrampicata e molto altro".L'articolo parla anche della cucina con le sue ...