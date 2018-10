Elisa e Giorgia in Gli ostacoli del cuore nell’album Pop Heart | tutti i dettagli sulla

optimaitalia

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Pop” è il nuovo album diche uscirà il 16 novembre su tutte le piattaforme streaming e digitali e nei punti vendita.Si tratta di un album di cover di brani altrui che l’artista ha voluto reinterpretare, e sta svelando da un po’ di tempo le tracce contenute nel disco.Il primo singolo estratto da “Pop” è stato Le tasche piene di sassi del collega Jovanotti, in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su Spotify dal 12 ottobre 2018, ma sono tanti i brani nella tracklist e a quanto pare ci saranno anchein Glidel, il grande successo die Luciano Ligabue nel 2006.Gli altri brani annunciati dasui suoi social ufficiali sono vari, sicuramente diversi tra loro: I Will Always Love You di Whitney Houston, Il Conforto in cui duetta con Tiziano Ferro, Dune Mosse di Zucchero, Sweet Dreams degli Eurythmics, ...