Eleonora Giorgi | Benicio del Toro è un cesso L’attrice offende una nuova star Grande

Grande Fratello Vip : Eleonora Giorgi sparla di un’altra star : “Un cesso con gravi problemi renali” : Ancora lei: Eleonora Giorgi colpisce ancora. Dopo aver dato del beone e zozzone a Zucchero e dopo aver detto di essere stupita per il fatto che Matteo Branciamore non sia diventato un tossico... L'articolo Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi sparla di un’altra star : “Un cesso con gravi problemi renali” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici - la redazione - risponde alle accuse gravi di Eleonora Giorgi - concorrente del Grande Fratello Vip : Amici , la redazione si difende d alle accuse di Eleonora Giorgi Dopo le dichiarazioni di Eleonora Giorgi sullo stipendio del figlio, conduttore di Amici , Maria De Filippi risponde Non si arresta la polemica riguardo le dichiarazioni di Eleonora Giorgi , che avrebbe accusato suo Maria De Filippi di pagare poco suo figlio Paolo Ciavarro. L’attrice è fra i grandi protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma da quando è ...

Gf Vip : Maurizio Battista attacca Eleonora Giorgi - Fabio ha rischiato di morire da piccolo : Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione degli italiani nonostante gli ascolti non soddisfino i dirigenti Mediaset. Se Maurizio Battista ha rilasciato un'intervista al portale Blogo, dove ha espresso commenti poco carini nei confronti di Eleonora Giorgi , Fabio Basile ha rivelato, durante una chiacchierata con Silvia e Giulia Provvedi, di aver rischiato di morire per colpa di una brutta malattia. News Gf Vip: Maurizio Battista , ...

Gf Vip : Maurizio Battista attacca Eleonora Giorgi - Fabio ha rischiato di morire da piccolo : Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione degli italiani nonostante gli ascolti non soddisfino i dirigenti Mediaset. Se Maurizio Battista ha rilasciato un'intervista al portale "Blogo", dove ha espresso commenti poco carini nei confronti di Eleonora Giorgi , Fabio Basile ha rivelato, durante una chiacchierata con Silvia e Giulia Provvedi, di aver rischiato di morire per colpa di una brutta malattia. News Gf Vip: Maurizio ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi colpita e affondata : 'Fa finta di essere quella che non è' : Tutti contro Eleonora Giorgi , anche chi è uscito dal Grande Fratello Vip . Nella sua intervista a TvBlog , Maurizio Battista , che ha abbandonato la casa la scorsa settimana per 'motivi strettamente ...

GF Vip : la redazione di Amici risponde alle accuse di Eleonora Giorgi : Non si arresta la polemica riguardo le dichiarazioni di Eleonora Giorgi , che avrebbe accusato suo Maria De Filippi di pagare poco suo figlio Paolo Ciavarro. L’attrice è fra i grandi protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma da quando è entrata nella casa ha collezionato una gaffe dietro l’altra. Prima ha dato dell’ubriacone e dello zozzone a Zucchero durante una chiacchierata con la Marchesa, poi ha ...

Eleonora Giorgi : “Maria De Filippi paga poco mio figlio Paolo”. Lui : “Io sono soddisfatto”. E la redazione di Amici interviene per precisare… : “Evidentemente la reclusione dà le traveggole”. Eleonora Giorgi si è lasciata un po’ troppo andare dentro la Casa del Grande Fratello Vip e, forse dimenticandosi delle telecamere, alcune volte ne ha sparate grosse. La più famosa è quella su Zucchero (“L’ho visto tutto ubriaco, zozzone…”), ma anche sul figlio Paolo Ciavarro ha detto qualcosa che ha infastidito il giovane rampollo, che infatti ora parla di traveggole, e pure la ...

Eleonora Giorgi - le parole sul figlio : 'Per arrotondare lavora fino alla sera' : Hanno fatto scalpore le rivelazioni dell'attrice Eleonora Giorgi all'interno del programma 'Grande Fratello Vip' [VIDEO] in quanto ha lanciato una frecciatina alla presentatrice Maria De Filippi. La Giorgi ha spiegato che il figlio Paolo Ciavarro lavora all'interno del daytime della trasmissione 'Amici' ma ha sottolineato che viene pagato pochissimo. Inoltre, ha fatto notare che a causa di questo motivo è costretto a lavorare fino alla sera in ...