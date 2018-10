Ela Weber | la “Sellerona” è scatenata | “Bonolis? Prende in giro le persone Simona

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Ela, la showgirl tedesca meglio nota come la “Sellerona“, è tornata in televisione ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Al momento dell’intervista delle emoticon, la soubrette tedesca è un fiume in piena e ne ha per tutti, soprattutto per Paolo Bonolis di cui contesta i modi di fare. “Mi ha fatto diventare la ‘Sellerona’ italiana – lamenta la-. Non ero mai stata in telecamera, osservando lui ho capito come fare questo mestiere. Lui non insegnava, ma bastava osservarlo e rubavo tutto. Paolo è un gladiatore, lo studio è il suo campo di battaglia. Tutto il capitale umano che gira intorno a lui, sono le sue armi e lui le utilizza a suo piacere. Perciò, io a volte vorrei dire a lui: ‘Taci!‘. Lui è molto spiritoso, a volteinleun po’ troppo. Lui è il sole, i ...