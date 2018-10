Economia | Salvini a ' La Stampa' | non facciamo tranelli | il decreto è quello

DEF (Documento di Economia e Finanza) bocciato - Salvini e Di Maio furiosi : DEF bocciato dall’Ufficio Parlamentare di bilancio, Salvini e Di Maio non ci stanno, “Non tradiremo i cittadini” L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola “eccessivamente ottimistica“. Lo sottolinea il presidente, Giuseppe Pisauro, in audizione alle Commissioni Bilancio. Dall’aumento dello spread ...

Spread sfiora 310 punti - massimo dal 2013. Salvini : scontro Economia virtuale e reale : Qua è lo scontro tra l'economia reale e l'economia virtuale, fra la vita vera e la realta' finanziaria" commenta il vicepremier Matteo Salvini. 'Se volessi pensare male, penserei che dietro allo ...

Monti ne ha per tutti : 'Salvini impari l'Economia o rischia - Renzi dimentica cosa voleva' : Mario Monti da Professore diventò Presidente nel momento in cui l'Italia aveva bisogno di rimettere a posto i conti. Napolitano gli chiese di formare una squadra di ministri e prenderne le redini per rimettere in carreggiata l'Italia. Era il famigerato Governo tecnico, con il quale per la prima volta si iniziò a lottare contro lo "spread" e si innescarono una serie di riforme che misero le mani nella tasche degli italiani. Un ricordo non certo ...

Salvini in imbarazzo Sull'Economia la Lega resta a secco : Del resto il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia, che con Giancarlo Giorgetti ha gestito la lunga partita contro Tria a fianco di Salvini,, ammette serafico che 'la bocciatura è ...

Il prof. più ascoltato da Salvini spiega perché il grillismo fa male all'Economia : Roma. "Luigi Di Maio paragona l'Italia con la Francia? Sono due universi paralleli. Per la manovra sposo la linea Tria: più investimenti e meno assistenzialismo", a parlare così non è un tecnocrate di ...

Giorgia Meloni : “Salvini batta un colpo sull’Economia - Lega non tradisca gli elettori” : La leader di FdI Giorgia Meloni, in un'intervista, lancia un appello a Matteo Salvini, affinché non rinunci al taglio delle tasse per favorire il reddito di cittadinanza: "Mi aspetto che sull'economia Salvini batta un colpo. Non può farsi sentire solo sull'immigrazione, dove peraltro lo sosteniamo in toto".Continua a leggere

Governo : Moretti (Pd) - Salvini e Di Maio pensano a propaganda - Economia rallenta : Venezia, 13 set. (AdnKronos) - “Mentre il Governo pensa solo alla becera propaganda e a fomentare le paure, cala la produzione industriale, per la prima volta dal 2016, l’aumento del Pil frena tanto da essere fanalino di coda del G7, con il rischio di crescita zero nel terzo trimestre. Non si può co

Manovra - Salvini : "Modello Aquarius esteso all'Economia" : La Manovra economica che verrà è la protagonista dell'agenda politica italiana che rimane sorvegliata speciale dei mercati. Oggi la prima riunione di governo dopo la pausa estiva per iniziare le ...

Manovra - Salvini : “Applicheremo a Economia modello Aquarius. Alcuni milioni di Italiani saranno più soddisfatti di quest’anno” : “Il modello Aquarius sarà traslato in materia economica rispettando quanto promesso agli Italiani e contando di rimanere al governo tutti e cinque gli anni”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini interpellato al termine di una conferenza stampa al Viminale. “Gli Italiani sanno – ha aggiunto – che non possiamo moltiplicare pani e pesci. Ma già da questa Manovra rispettando tutti i ...