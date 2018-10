Ecco la gomma da masticare elettrica | che non perde mai il gusto

wired

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Ladaeterna, capace di continuare a sprigionare il propriosenza limiti di tempo, è una creatura mitologica che potrebbe fare gola a molti. Nella caccia a questo unicorno masticabile un nuovo passo in avanti è stato compiuto dalla Meiji University giapponese, che avrebbe scoperto una componente in grado di prolungare l’esperienza gustativa in bocca ben al di là di qualsiasi aroma: l’elettricità. La Unlimited Electric Gum è stata presentata in questi giorni in Germania nell’ambito dell’Acm Symposium on User Interface Software and Technology. Come illustrato dal New Scientist, il team di ricerca nipponico ha messo a punto una specialecostituita di materiale piezoelettrico dotato di micro-elettrodi e rivestito con un sottile strato di pellicola plastica, in grado di rilasciare grazie alla pressione dei denti una flebile corrente. ...