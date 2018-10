È morta Wanda Ferragamo | la signora del Made in Italy

ilgiornale

: ?? E' morta Wanda #Ferragamo, il mondo della moda in lutto - repubblica : ?? E' morta Wanda #Ferragamo, il mondo della moda in lutto - TgLa7 : Moda: e' morta Wanda Ferragamo. Era presidente onorario della maison. Aveva 96 anni - Corriere : Lutto nella moda: è morta a Firenze Wanda Ferragamo -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Se n'è andata alle tre del pomeriggio, nella sua casa di Fiesole. Eppure,Miletti, moglie di Salvatore, il celebre stilista che trasformò le scarpe in un piccolo gioiello, aveva lavorato fino a qualche giorno fa a Palazzo Spini Feroni. Èin un caldo pomeriggio autunnale, a quasi 97 anni, circondata dalla sua famiglia. Che aveva cresciuto da sola.Natain provincia di Avellino, era figlia di un medico di Bonito. Era giovane quando conobbe suo marito, che seguì a Firenze., che fondò il suo marchio nel 1927, tornato da Hollywood, espresse il desiderio di trasferirsi nel capoluogo toscano per l'insuperabile abilità degli artigiani fiorentini.Rimase vedova a 39 anni, con sei figli da far diventare grandi. Era il 1960 e, improvvisamente, si trovò alla guida del marchio. Che non subì mai flessioni ma, anzi, inaugurò una nuova stagione ...