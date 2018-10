È italiana la rete sottomarina che permette ai sub di comunicare e segnalare emergenze

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L’attività subacquea è divertente ma può nascondere insidie, innanzitutto non poterdirettamente con il mondo esterno perproblemi o. La tecnologia viene in aiuto dei sub grazie al progetto italiano ARCHEROSUb sviluppato dall’Università di Roma La Sapienza e dall’Università di Firenze, con la collaborazione delle spinoff WSense e MDM e il co-finanziamento di EASME (European Agency for SME). Come suggerisce il nome, il progetto è nato per sviluppare soluzioni per scoprire, monitorare e tutelare i beni archeologici sommersi, di cui il mar Mediterraneo è ricco. In realtà, come ci ha spiegato la dottoressa Chiara Petrioli, professore ordinario del Dipartimento di informatica della Sapienza, la tecnologia che è stata creata a questo scopo si può declinare in molti altri ambiti sottomarini. Fra questi un’applicazione importante riguarda ...