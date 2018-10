È finita tra David e Victoria Beckham? Le parole dell’ex calciatore non fanno ben sperare

Tra Rihanna e Drake non è mai finita? Il rapper ha sognato la “famiglia perfetta” con la popstar : La storia d'amore tra Rihanna e Drake continua a far sognare il pubblico che si è appassionato alla coppia: nonostante i due non abbiano mai parlato pubblicamente della loro relazione, nata oltre dieci anni fa e proseguita tra allontanamenti e riavvicinamenti, negli ultimi tempi il rapper sembra voler affermare apertamente il suo amore mai sopito per la popstar. Drake e Rihanna si sono conosciuti nel 2005 a Toronto, mentre la cantante era ...

Riace - Sindaco Mimmo Lucano “rifarei tutto - Viminale denigra”/ Salvini : “migranti e Sinistra - pacchia finita” : Riace, il Sindaco Mimmo Lucano: "rifarei tutto, il Viminale denigra". Ultime notizie, Salvini all'attacco: "migranti, Sinistra e Giudici, la pacchia è finita". Le novità (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:56:00 GMT)

Perché è finita tra Ariana Grande e Pete Davidson? Matrimonio saltato dopo la morte di Mac Miller : A darne comunicazione non è, per ora, un comunicato ufficiale, ma la Bibbia del gossip americano TMZ, secondo cui è finita tra Ariana Grande e Pete Davidson, la popstar e l'attore comico che avrebbero dovuto convolare a nozze nel 2019 e invece si sarebbero già separati. I due si erano conosciuti la scorsa primavera e avevano subito cominciato a fare sul serio, annunciando al mondo di essere fidanzati nel mese di giugno dopo poche settimane ...

[La svolta] La bomba dì Giorgetti sul centrodestra : "La nostra alleanza è finita. Serve coalizione sovranista" : ... ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, "ha fatto una cosa molto semplice: ha sdoganato la destra e ha di fatto dato la leadership a questo mondo. La gente lo segue, lo ...

Stefano De Martino è finita con Gilda Ambrosio? / Tra il ritorno in tv e il figlio Santiago (Domenica In) : Stefano De Martino, il ballerino ancora non ha deciso quale sarà il suo futuro in televisione. Cosa accadrà invece in campo sentimentale? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 05:47:00 GMT)

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ La storia d'amore è finita? (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, la loro storia d'amore è davvero finita? La trasmissione li ha messi a dura prova. (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:20:00 GMT)

Lewis Hamilton e Marc Marquez : i migliori in F1 e in MotoGP. Tante affinità in pista tra i due assi dei motori : Quattro gare al termine dell’annata e due Mondiali ormai in ghiaccio. Nella massima espressione della competizione motoristica su due e su quattro ruote i giochi ormai sembrano fatti. Il merito è di due dominatori: Lewis Hamilton e Marc Marquez. Il britannico di casa Mercedes, dopo aver suonato la nona sinfonia in Giappone, ha portato a 71 i successi in carriera in F1 e a 67 le lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari). Lewis si ...

Ucciso in strada e trovato cadavere - svolta nel giallo di Pordenone : rapina finita male : I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile dell'assassinio dell'artigiano Alessandro Coltro, ritrovato cadavere nel parcheggio di un centro commerciale a Fontanafredda. Si tratta di un 48enne che durante l'interrogatorio avrebbe ammesso le sue colpe. Doveva incontrare la vittima per un affare.Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Bruxelles boccia la manovra? Tra sei mesi questa UE sarà finita” : Luigi Di Maio torna sulla polemica con le istituzioni europee e si dice sicuro che la linea italiana possa fare proseliti, soprattutto in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: "Ci sarà in tutti i Paesi un tale terremoto contro l'austerity che le regole cambieranno il giorno dopo le elezioni".Continua a leggere

Di Maio : sulla manovra non c'è nessun piano B - questa Europa tra sei mesi è finita : Sul fronte dei conti pubblici, il Governo non fa retromarcia e continua la sua strada: lo stesso ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier Luigi Di Maio dice senza mezzi termini che non c'è "nessun piano B". Questo perché da parte dell'esecutivo "non c'è alcuna volontà di arretrare" né si vuole assolutamente "tradire i cittadini italiani. ...

